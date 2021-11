La pareja de celebridades compuesta por Hailey y Justin Bieber ha vuelto a acaparar titulares. En esta ocasión, la modelo de 24 años y el cantante de 27, exteriorizaron los desafíos que han enfrentado en sus tres años de matrimonio durante una entrevista con el podcast “In Good Faith with Chelsea & Judah Smith”. Los famosos contrajeron nupcias el 30 de septiembre de 2019 por el rito religioso en Carolina del Sur.

“Siempre tuvimos tantas conversaciones sobre cuáles eran nuestros objetivos y dónde queríamos terminar a cierta edad”, comentó Hailey. “Siempre hablamos de querer casarnos y ser jóvenes, tener una familia jóvenes y tener hijos jóvenes”, añadió.

La también socialité continuó que si bien su relación se ha mantenido fuerte, no siempre ha sido fácil, especialmente esos primeros días cuando se casaron.

“Había experimentado tantas cosas en mi vida. Tantos éxitos y viajes por el mundo, siendo reconocido por todos lados. Y llegué a un lugar en el que me sentía solo y no quería estar así”, dijo Justin por su parte. “Me di cuenta de que tenía que sanar para llegar a un lugar en el que pudiera tener una relación sincera y seria porque tenía muchos traumas y cicatrices. Así que me comprometí a trabajar en esas cosas y a estar saludable”, admitió.

El intérprete de “Intentions” sostuvo que comenzó un tratamiento para su salud mental en 2019 y habló sobre la depresión que experimentó durante su gira mundial “Purpose”, lo que lo llevó a cancelar las fechas restantes en 2017.

“Afortunadamente, Hailey me aceptó tal como era”, expuso. “Incluso cuando nos casamos, todavía había mucho daño y dolor que todavía necesitaba superar, pero has visto mi corazón a través de todo”, dijo el compositor y bailarín canadiense.

Hailey, quien ha aparecido en los principales anuncios de Guess, Ralph Lauren y Tommy Hilfiger, argumentó que el amor le ayudó a tomar una decisión firme .

“Sé con certeza que he amado a esta persona durante mucho tiempo y ahora no sería el momento de renunciar a él. Simplemente no le haría eso. Imagínate abandonar a alguien en medio del peor momento de su vida, potencialmente. No soy ese tipo de persona. Así que iba a aguantar sin importar cuál fuera el resultado”.

Recientemente Justin se posicionó como el cantante con el mayor número de nominaciones para los European Music Awards (EMA) de la cadena MTV, con su nombre como posible ganador en 8 candidaturas. La ceremonia de premiación será el 14 de noviembre en una evento en directo que se celebrará desde el Papp László Budapest Sportaréna de Hungría.