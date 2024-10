Hambo se va de SBS Puerto Rico tras 17 años como colaborador

“Esta se me hace difícil contarla. Después de casi 17 años (Enero 2008), he decidido terminar mi participación como colaborador en @lamegapr 106.9FM. Comencé en @elcircodelamega con El Gángster, Funky Joe y Daniela Dorz, luego El Spot con John Paul y Candy, El Goldo y la Pelua con Molusco y Burbu, La Garata con Playmaker, Lio, Deporte y el resto del crew, Los Reyes de la Punta con Molusco, Pamela, Alí y Robert, y el más reciente, El Mega Reguero con Danilo, Magda y Alejandro. Súper honrado de haber compartido cabina con todos estos talentos. Para todos los que me siguen por que me escucharon durante todos esto años en La Mega, gracias por su apoyo”, comunicó en su publicación en las redes sociales.

“A todos en SBS les agradezco su compañerismo y aprecio. No les niego que tuve momento grande de realización cuando le informé al departamento de ventas de SBS sobre mi decisión y una vendedora de años de la emisora me dijo: ‘Hambo, pero tú eres una personalidad de La Mega’. Me chocó escuchar eso porque yo lo que hago es trabajar, y no había pasado por mi mente que la gente me viera con esos ojos. Pero son 17 años. ¡Wow! Mil gracias por aceptar la idea que hablar de gaming en la radio podía tener un espacio main stream”, añadió.