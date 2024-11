Heidi Klum deja a todos boquiabiertos con su disfraz de Halloween 2024

Heidi Klum y Janelle Monáe optaron este año por disfraces de Halloween de otro mundo, eligiendo ambas vestirse como el extraterrestre E.T. para sus fiestas en costas opuestas.

El esposo de Klum, Tom Kaulitz, se disfrazó de E.T., mientras que la modelo y personalidad de televisión apareció como la Sra. E.T., con ojos animatrónicos, un cuello largo y una peluca rubia. Monáe optó por una versión más rechoncha del diminuto alienígena, caminando en la alfombra roja en su fiesta de Halloween la noche del jueves. El E.T. de la ganadora del Grammy tenía ojos animatrónicos y también lucía un dedo índice amarillo, imitando el dedo luminoso del personaje de la película.