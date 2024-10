31 de octubre: así se celebra Halloween por el mundo

Aunque todos asociemos Halloween con Estados Unidos, esta celebración tiene sus raíces en Irlanda. Se ha comentado previamente que los orígenes de Halloween provienen del “Samhain”. En gaélico, “Samhain” significa “fin del verano”, y durante esta celebración, las personas se preparaban para la llegada del invierno, sacrificando el ganado que había pastado durante los meses de calor. Se creía que, con el fin del verano, la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecía, mejorando la conexión entre ambos mundos. De esta manera, por la noche, los espíritus y las hadas podrían cruzar al mundo de los vivos. Para protegerse, la gente se disfrazaba de espíritus e iban de casa en casa recitando poesías a cambio de comida. Además, se encendían hogueras para evitar la oscuridad y así mantener a los malos espíritus a raya. Entre las tradiciones que persisten hasta la actualidad se encuentran el desfile anual de Samhain en Dublín y el Samhuinn Fire Festival en Edimburgo (Escocia). Tampoco se ha perdido la esencia de juegos tradicionales, como el “bobbing for apples” (intentar atrapar manzanas con la boca en un recipiente lleno de agua) y las casas encantadas.

Estados Unidos

En el siglo XIX, los irlandeses y los escoceses cruzaron el charco, trayendo consigo sus tradiciones del “Samhain”. La celebración de Halloween estuvo limitada en las 13 colonias por el protestantismo. Sin embargo, con la fusión de las creencias de los grupos étnicos europeos y los nativos americanos, emergió una nueva perspectiva sobre Halloween. Las primeras celebraciones surgían como “fiestas de juego” para celebrar la cosecha y narrar historias de fantasmas. Sin embargo, hasta los años setenta no adquirió un carácter internacional, impulsado por la televisión y el cine. En 1978 John Carpenter estrenaba `Halloween´, una referencia para el cine de terror. Además del “Trick or Treat”, “Truco o Trato”, en todo el país se celebran eventos que atraen a miles de turistas. Uno de los más famosos es el desfile de Halloween en Nueva York, donde los asistentes desfilan por las calles con los disfraces más creativos. Salem, en Massachusetts, es una ciudad muy conocida por los juicios de brujas que se celebraban en el siglo XVII. Otro evento icónico de Halloween en Estados Unidos es “La fiesta de Halloween no tan aterradora de Mickey”, que se celebra cada año en el parque temático Magic Kingdom en Orlando.