Habló la ciencia: estas son las 10 películas que más miedo provocan en “streaming”

Hay personas que les encantan las películas de horror y misterio. A otros no tanto. Lo cierto es que el mes de octubre se presta para sentarse con amistades y amigos a “disfrutar” de alguna película de terror, que haga gritar a algunos y reír a otros.

Si eres de los amantes de este tipo de película y disfrutas de que te asusten, debes saber que desde hace cuatro años se lleva realizando un estudio, llamado “The Science of Scare” , en el cual se mide el nivel de “susto” que provocan una serie de películas dentro del género del horror. De aquí sale un listado que permite decir, científicamente, cuáles son las películas que más miedo provocan al público.

¿Cómo se mide el miedo?

Películas que más asustan

Según el estudio “The Science of Scare”, de 2024, estas son las 10 películas que más miedo provocan a las personas. Solo para aclarar, este listado no mide cuál película es mejor, sino cuál da más miedo a las personas que las ven.

2. Host (2020)

3. Skinamirink (2023)

Descripción: Dos niños se despiertan en mitad de la noche y descubren que su padre no está en su casa, mientras que todas las ventanas y puertas de su casa han desaparecido.

4. Insidious (2011)

5. The Conjuring (2013)

6. Hereditary (2018)

7. Smile (2022)

Descripción: Después de presenciar un incidente traumático, la Dra. Rose Cotter (Sosie Bacon) comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un terror abrumador comienza a apoderarse de su vida, debe enfrentar su inquietante pasado para escapar de su nueva y aterradora realidad.

8. The Exorcism of Emily Rose (2005)

9. Talk To Me (2023)

10. Hell House LLC (2015)

Otras películas que también provocan mucho miedo son:

11. The Conjuring 2 (74 puntos)

12. It Follows (74 puntos)

13. The Dark and The Wicked (74 puntos)