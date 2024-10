15 estrenos en Netflix y otros servicios de “streaming” en octubre

Como era de esperarse, el mes de octubre está repleto de estrenos de series y películas en los servicios de “streaming” relacionados a los géneros del suspenso y del terror. Sin embargo, plataformas como Netflix, Apple TV+, Prime Video y Max, entre otros, también mostrarán producciones que llenarán los intereses de sus clientes. Aquí te dejo con varios proyectos que lucen interesantes, sobre todo si eres a las que le interesan temáticas que te mantienen sentado al filo del sofá.

Salem’s Lot

Estreno: 3 de octubre de 2024

Formato: Película

El autor de novelas Ben Mears (Lewis Pullman) regresa a su hogar de la infancia, en Maine, en busca de inspiración para su próximo libro, solo para descubrir que su ciudad natal está siendo atacada por un vampiro sediento de sangre.

The Diary

Estreno: 4 de octubre de 2024

Formato: Película

Tras su divorcio, Olga (Irene Azuela) se muda con su hija Vera (Isabella Arroyo) a una nueva ciudad. En el ático de su casa encuentra el diario de un asesino que, lejos de estar terminado, continúa reescribiéndose, poniendo en peligro su vida y la de todos los que la rodean. Abrumada por este inexplicable suceso, Olga no encuentra a nadie más en quien confiar excepto en el terapeuta de su hija, Carlos (Mauricio Ochmann).

It’s What’s Inside

Estreno: 4 de octubre de 2024

Formato: Película

En esta comedia negra, un grupo de amigos se reúne para una fiesta previa a una boda que se convierte en una pesadilla existencial cuando un amigo distanciado llega con un juego misterioso que despierta secretos, deseos y rencores ocultos durante mucho tiempo.

Teacup

Estreno: 10 de octubre de 2024

Formato: Serie

De los productores ejecutivos Ian McCulloch (“Yellowstone”) y James Wan (“The Conjuring Universe”), esta nueva serie original de Peacock sigue a un grupo de personas en la zona rural de Georgia que deben unirse para enfrentar una amenaza misteriosa y aterradora. Está protagonizada por Yvonne Strahovski y Scott Speedman.

The Confidante

Plataforma: Max

Estreno: 11 de octubre de 2024

Formato: Serie

Inspirado en hechos reales, este thriller psicológico sigue a Christelle “Chris” Blandin (Laure Calamy), una parisina obsesionada con la música rock que, tras presenciar los desgarradores ataques terroristas del 13 de noviembre de 2015, se une rápidamente a una comunidad de supervivientes. Al afirmar que su mejor amigo Vincent fue uno de los muchos heridos graves en el Teatro Bataclan, Chris se convierte en un recurso indispensable para el grupo y se abre camino hasta conseguir un papel destacado en una asociación de supervivientes.

Lonely Planet

Plataforma: Netflix

Estreno: 11 de octubre de 2024

Formato: Película

En este drama lleno de romance, una novelista solitaria (Laura Dern) llega a un prestigioso retiro para escritores en Marruecos con la esperanza de que el entorno remoto le ayude a superar su bloqueo literario. Allí conoce a un joven (Liam Hemsworth) y lo que comienza como una relación casual, se convierte en una apasionante historia de amor que le cambiará la vida.

Disclaimer

Estreno: 11 de octubre de 2024

Formato: Serie

“Disclaimer” es un apasionante thriller psicológico de siete capítulos, protagonizado por los ganadores del Oscar, Cate Blanchett y Kevin Kline. Escrita y dirigida por el cinco veces ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, la serie está basada en la exitosa novela homónima de Renée Knight. La aclamada periodista Catherine Ravenscroft (Blanchett) construyó su reputación revelando las fechorías y transgresiones de otros. Cuando recibe una novela de un autor desconocido, se horroriza al darse cuenta de que ahora es el personaje principal de una historia que expone sus secretos más oscuros.

Mr. Crocket

Estreno: 11 de octubre de 2024

Formato: Película

Una madre (Jerrika Hinton) se embarca en una peligrosa búsqueda para rescatar a su hijo de un presentador (Elvis Nolasco) de un programa infantil demoníaco que está secuestrando niños.

Brothers

Plataforma: Prime Video

Estreno: 17 de octubre de 2024

Formato: Película

Esta comedia cuenta la historia de un criminal reformado (Josh Brolin), cuyo intento de enmendarse se ve frustrado cuando se reúne con su hermano gemelo (Peter Dinklage), que está poniendo a prueba su cordura. Esquivando balas, la ley y una madre autoritaria en el camino, deben sanar el vínculo familiar roto antes de que terminen matándose entre ellos.

Woman of the Hour

Plataforma: Netflix

Estreno: 18 de octubre de 2024

Formato: Película

Este drama narra la historia de una aspirante a actriz (Anna Kendrick) en la década de 1970 en Los Ángeles y la de un asesino en serie (Daniel Zovatto) en medio de una ola de asesinatos que dura años. La vida de ambos se cruza cuando son elegidos para participar en un episodio de la popular serie de televisión “The Dating Game”.

Hysteria!

Plataforma: Peacock

Estreno: 18 de octubre de 2024

Formato: Serie

Después de que un querido quarterback del equipo de una escuela desaparece, un grupo de adolescentes de una banda de heavy metal aprovecha el creciente “pánico satánico” en su ciudad, haciéndose pasar por satanistas. Pero pronto comienzan a ocurrir otros eventos extraños que ponen a las personas a decidir si todo es falso o hay algo más siniestro en juego. Esta serie está protagonizada por Julie Bowen y Anna Camp.

This is the Zodiac Speaking

Plataforma: Netflix

Estreno: 23 de octubre de 2024

Formato: Docuserie

La identidad del Asesino del Zodíaco ha traído preguntas, teorías y obsesión durante cinco décadas. Pero ahora, por primera vez, una familia ha dado un paso al frente para contar su historia, revelar evidencia nunca antes vista y presentar su experiencia con un hombre que, según los detectives que trabajan en el caso, es el único sospechoso que han identificado.

Canary Black

Plataforma: Prime Video

Estreno: 24 de octubre de 2024

Formato: Película

Una agente de la CIA, Avery Graves (Kate Beckinsale), es chantajeada por terroristas para que traicione a su propio país y salve a su marido secuestrado. Separada de su equipo, recurre a sus contactos del bajo mundo para sobrevivir y ayudar a localizar la codiciada información que quieren los secuestradores.

Don’t Move

Plataforma: Netflix

Estreno: 25 de octubre de 2024

Formato: Película

Una mujer afligida (Kelsey Asbille) que espera encontrar consuelo en lo profundo de un bosque aislado, se encuentra con un extraño que le inyecta un agente paralizante. A medida que el agente se apodera gradualmente de su cuerpo, ella debe correr, esconderse y luchar por su vida antes de que todo su sistema nervioso se apague.

Tú también lo harías

Plataforma: Disney+

Estreno: 30 de octubre de 2024

Formato: Serie