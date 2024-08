12 producciones de “streaming” que no puedes perderte en agosto

A pesar de que muy pronto la mayoría de las personas vuelven a la rutina, gracias al inicio de las clases, siempre es bueno sacar unas horas para despejar la mente. Una buena manera de hacer esto es disfrutando de una buena película o serie.

Como viene siendo habitual desde hace unos años, los servicios de contenido de “streaming”, como Netflix, Prime Video, Hulu y Apple TV+, estrenarán un sinnúmero de producciones de alta calidad y con distintos públicos en mente.

A continuación, te comparto algunas de esas películas o series que podrían ser de tu interés:

A Good Girl’s Guide to Murder

Estreno: 1 de agosto de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Hace cinco años, la estudiante de escuela superior Andie Bell (India Lillie Davies) fue asesinada por su novio Salil Singh (Rahul Pattni). En ese momento, el caso fue cerrado por la policía, con la convicción de que el joven había sido el causante de esta tragedia. Sin embargo, la inteligente y decidida Pippa Fitz-Amobi (Emma Myers) no está tan segura y está decidida a demostrarlo. Esto lleva a la pregunta de ¿qué pasará en caso de que Singh no sea el asesino y qué hará el verdadero homicida con la joven investigadora?

Rebel Moon, Part One & Two: Director’s Cut

Estreno: 2 de agosto de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Películas

Cuando un asentamiento pacífico en una distante luna se ve amenazado por una fuerza gobernante tiránica, un extraño que vive entre sus habitantes se convierte en su mejor esperanza de supervivencia. Esta una saga de dos partes dirigida por Zack Snyder (300, Wonder Woman y Zack Snyder’s Justice League).

Mr. Throwback

Estreno: 8 de agosto de 2024

Plataforma: Peacock

Formato: Serie

En Mr. Throwback, un comerciante (Adam Pally) de memorabilia deportiva, que pasa por una mala racha en su vida, busca redimirse y tener mejor suerte al reunirse con su compañero de equipo de sexto grado, el legendario jugador de la NBA, Steph Curry, quien hace su debut como actor en la pantalla chica.

The Umbrella Academy

Estreno: 8 de agosto de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

En la cuarta temporada de esta popular serie, los hermanos Hargreeves se han dispersado después de un complejo enfrentamiento provocara que fueran despojados de sus poderes. De esta forma, cada uno de ellos debe valerse por sí mismo y encontrar una nueva normalidad, con grados de éxito muy variables. Sin embargo, varias situaciones requieren que se unan por una última ocasión.

The Instigators

Estreno: 9 de agosto de 2024

Plataforma: Apple TV+

Formato: Película

Rory (Matt Damon) y Cobby (Casey Affleck) son un padre desesperado y un ex convicto que se unen para robar las ganancias de un político corrupto. Pero cuando el atraco sale mal, los dos se ven envueltos en un caos, perseguidos no solo por la policía sino también por jefes del crimen organizado.

Jackpot!

Estreno: 15 de agosto de 2024

Plataforma: Prime Video

Formato: Película

Cuando Katie Kim (Awkwafina) se muda a Los Ángeles en 2030, se encuentra por error con un boleto ganador de la lotería. Sin embargo, rápidamente se da cuenta que esto conlleva poner su vida en peligro. Un guardia privado (John Cena) hará todo lo posible pro protegerla hasta que pueda cobrar el premio mayor.

Emily in Paris

Estreno: 15 de agosto de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Emily Cooper (Lily Collins) se ve envuelta en una apretada agenda de viajes durante la cuarta temporada de esta serie. Desde los Alpes franceses hasta las plazas de Roma, los espectadores experimentarán indirectamente nuevos lugares asombrosos a través de los ojos de Emily, mientras aparecerán nuevos personajes, mucho más drama, romance y un idioma completamente nuevo que Emily intentará dominar.

No puedo vivir sin ti

Estreno: 16 de agosto de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Carlos (Adrián Suar) tiene un trabajo perfecto, una vida perfecta… y una relación muy tóxica con su teléfono celular. Cuando su adicción arruina un evento familiar, su mujer Adela (Paz Vega) le da un ultimátum. Él hará todo lo posible para recuperarla, incluso anotarse en una novedosa terapia que ha encontrado en internet: Una terapia para adictos al celular.

The Union

Estreno: 16 de agosto de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Mike (Mark Wahlberg), un trabajador de construcción de New Jersey, se ve rápidamente inmerso en el mundo de los súper espías y agentes secretos cuando su novia de la secundaria, Roxanne (Halle Berry), lo recluta para una misión de inteligencia estadounidense de alto riesgo.

Only Murders in the Building

Estreno: 27 de agosto de 2024

Plataforma: Hulu

Formato: Serie

En la cuarta temporada de esta graciosa serie, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) lidian con los impactantes eventos del final de la tercera temporada que rodean al doble de riesgo y amigo de Charles, Sazz Pataki (Jane Lynch). Al preguntarse si Sazz o Charles era el objetivo del asesino, la investigación del trío los lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast “Only Murders”.

KAOS

Estreno: 29 de agosto de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

En esta divertida y enredada comedia negra, Zeus (Jeff Goldblum) ha disfrutado durante mucho tiempo de su condición de Rey de los Dioses. Hasta que una mañana se despierta y descubre una arruga en la frente. La neurosis se apodera de él y lo lleva por un camino peligroso y paranoico. Zeus se convence de que su caída está cerca y comienza a ver señales de ella por todas partes.

The Deliverance

Estreno: 30 de agosto de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película