11 estrenos en septiembre en Netflix y otros servicios de “streaming”

El mes de septiembre, además de ser el más activo en términos de la formación de tormentas y huracanes en nuestra región, también representa el regreso completo a la rutina diaria de las personas. Sobre todo, de aquellos que tienen niños o jóvenes en las escuelas, así como de los estudiantes universitarios.

Todo esto significa que la tendencia será a pasar más tiempo en la casa y, por consiguiente, tendrás más oportunidades de sentarte frente al televisor a disfrutar las mejores series o películas disponibles en los servicios de “streaming” de paga. Es por eso que aquí te dejo con algunas de las producciones que estrenarán durante este mes en plataformas como Netflix, Prime Video, Hulu y Peacock, entre otras.

Apollo 13: Survival

Estreno: 5 de september de 2024

Formato: Documental

Apenas nueve meses después de que Neil Armstrong aterrizara en la Luna, la NASA se enfrentó a su mayor crisis: tres astronautas varados a medio camino hacia la Luna en una nave espacial que sufrió una explosión catastrófica. Esta historia muestra la historia real de la misión Apollo 13 y la de sus tripulantes Jim Lovell, Fred Haise y John Swigart.

PUBLICIDAD

Fight Night: The Million Dollar Heist

Estreno: 5 de septiembre de 2024

Formato: Serie

Esta serie está basada en la infame historia de cómo un robo a mano armada en la noche de la histórica pelea de regreso de Muhammad Ali en 1970, cambió no solo la vida de un hombre, sino que finalmente transformó a Atlanta en la “Meca Negra”. “Fight Night” cuenta con las actuaciones de Kevin Hart, Samuel L. Jackson y Don Cheadle, entre otros.

The Perfect Couple

Estreno: 5 de septiembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Amelia Sacks (Eve Hewson) está a punto de casarse con una de las familias más ricas de Nantucket. Su desaprobadora futura suegra, la famosa novelista Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman), no ha escatimado en gastos para planificar lo que promete ser la boda más importante de la temporada, hasta que aparece un cadáver en la playa. A medida que salen a la luz secretos, el escenario está preparado para una investigación criminal que parece sacada de las páginas de una de las novelas de Greer.

Cómo cazar a un monstruo

Estreno: 6 de septiembre de 2024

Formato: Docuserie

En esta docuserie española, Lluís Gros, condenado a 23 años de prisión por abusos sexuales, pide al youtuber y cineasta Carles Tamayo para crear un documental de su vida para limpiar su imagen tras su condena. Carles accede pensando que Gros pedirá perdón, pero al ver que no es su intención y que sigue en libertad, trata de averiguar por qué sigue impune.

The Boy and the Heron

Estreno: 6 de septiembre de 2024

PUBLICIDAD

Formato: Película

Ganadora del Oscar como mejor película animada del 2024, y dirigida por Hayao Miyazaki, “The Boy and the Heron” muestra la historia del joven Mahito, quien luego de perder a su madre en un incendio en un hospital, se muda a la finca de su familia en el campo. Allí, una serie de eventos misteriosos lo llevan a una antigua y aislada torre, hogar de una traviesa garza real, que lo llevará a descubrir un sinnúmero de secretos.

Rebel Ridge

Estreno: 6 de septiembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Terry Richmond (Aaron Pierre) llega a la ciudad de Shelby Springs con una misión sencilla, pero urgente: pagar la fianza de su primo y salvarlo de un peligro inminente. Pero cuando la policía confisca injustamente los ahorros de toda su vida, Terry se ve obligado a enfrentarse al jefe de policía local Sandy Burnne (Don Johnson) y a sus corruptos oficiales.

The Wonderland Massacre & the Secret History of Hollywood

Estreno: 8 de septiembre de 2024

Plataforma: Prime Video

Formato: Docuserie

En esta serie original de MGM+, el exitoso autor de novelas policiacas Michael Connelly (“Bosch” y “The Lincoln Lawyer”) nos lleva en un viaje salvaje a través de la retorcida historia de la masacre en Wonderland Avenue el 1 de julio de 1981, uno de los casos de asesinato más famosos de Hollywood, que ha fascinado a la gente durante más de 40 años. Este caso simbolizó una era en Los Ángeles, que involucró sexo, drogas, rock n’ roll y asesinato. Es la historia de la vida real que inspiró la película “Boogie Nights”.

PUBLICIDAD

How to Die Alone

Estreno: 13 de septiembre de 2024

Formato: Serie

Esta serie sigue la vida de Mel (Natasha Rothwell), una empleada en quiebra del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, de la Ciudad de Nueva York, que nunca se ha enamorado y ha olvidado cómo soñar, hasta que un encuentro accidental con la muerte la catapulta a un viaje donde finalmente emprenderá vuelo y comenzará a vivir al máximo.

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Estreno: 19 de septiembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Esta serie que narra el caso de la vida real de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, quienes fueron condenados en 1996 por los asesinatos de sus padres, José y Mary Louise “Kitty” Menéndez. Si bien la fiscalía argumentó que buscaban heredar la fortuna familiar, los hermanos afirmaron (y siguen firmes hasta el día de hoy) que sus acciones se debieron al miedo a una vida de abuso físico, emocional y sexual a manos de sus padres.

The Penguin

Estreno: 19 de septiembre de 2024

Plataforma: Max

Formato: Serie

Protagonizada por Colin Farrell, como Oz Cobb (también conocido como el “Pingüino”), la serie de DC Studios continúa la saga épica de crímenes “The Batman” del cineasta Matt Reeves, que comenzó con el éxito de taquilla mundial de Warner Bros. Pictures en 2022. Desarrollada por Lauren LeFranc, la serie se centra en el personaje interpretado por Farrell para la película.

His Three Daughters

Estreno: 20 de septiembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película