Planes para un Halloween de miedo en Puerto Rico

“Horrificus Weekend” en Distrito T- Mobile

El sábado, 26 de octubre, en colaboración con Fifty Eight y MusikONE montarán un evento musical histórico con la primera presentación en la isla de ACRAZE, el DJ creador del éxito global “Do It To It”, con más de 12 billones de streams a nivel mundial. Reconocido por su energía única y su habilidad para mezclar los mejores ritmos, ACRAZE será el encargado de encender la fiesta de 7:00 p.m. a 1:00 a.m.