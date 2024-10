Siete casas embrujadas para visitar en Puerto Rico

Aunque Halloween es el 31 de octubre, las celebraciones y eventos alusivos a la fecha están presentes en diversas partes de Puerto Rico desde que inicia el mes. Este es el caso de las casas embrujadas, las icónicas estructuras que ya están listas para espantar a sus visitantes.

Si buscas asustarte y divertirse a la vez, en El Nuevo Día preparamos una lista con algunas de las más tenebrosas de la isla para este 2024.

“Temple of Terror” en Distrito T-Mobile

Pueblo: San Juan

Costo: $33.45 (impuestos y cargos por servicio incluidos)

Distrito T-Mobile está listo para celebrar un Halloween inolvidable con su escalofriante casa embrujada “Temple of Terror” que este año incluirá innovadoras tecnologías de efectos especiales, proyecciones interactivas y personajes.

Este recorrido inmersivo transportará a los visitantes al antiguo Egipto, donde templos llenos de momias, pirámides y antiguos misterios cobrarán vida. Además, esta experiencia permitirá a los aventureros enfrentarse a secretos ocultos mientras recorren las catacumbas y luchan cara a cara con horrores del pasado. “Temple of Terror” abrirá sus puertas desde el viernes,11 de octubre, hasta el 3 de noviembre. Los horarios serán: viernes y sábados de 6:00 p.m. a 11:00p.m., y domingos de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. El 31 de octubre, la casa embrujada abrirá en su horario especial de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera.com y en la entrada de la casa embrujada.

“Soul Screams Haunted House”

Pueblo: Caguas

Costo: Entre $25 y $50 (precios varían por día y hay opción VIP)

La casa embrujada “Soul Screams Haunted House”, abrió sus puertas el 27 de septiembre, por decimotercer año consecutivo. Para esta temporada, los productores han creado cuatro atracciones en los terrenos del Jardín Botánico de Caguas, con más terror, y lleno de puro suspenso y entretenimiento.

Las tres atracciones comienzan con “Aftermath”, un bosque lleno de terror y zombies en el Apocalipsis y “Blood Camp”, que es un recorrido por los predios de un campamento de verano que nada es como luce. Estas dos previas son conceptos completamente nuevos para esta temporada. La tercera atracción, “Freakshow”, donde las personas tendrán que sobrevivir a los “ataques” de una familia de payasos disfuncionales, regresa a petición popular.

Este año 2024, la casa embrujada ofrece la nueva experiencia de “Serial Killer Survival” con recorridos a pie.

“Soul Screams Haunted House” tendrá lugar hasta el 2 de noviembre y es recomendada para personas de 10 años en adelante. Los boletos están a la venta en ticketera.com. Para visitas grupales, puedes acceder a la cuenta de Facebook: Soul Screams o llamar al Jardín Botánico de Caguas al (787) 653-0470.

“House of Phobia” en The Mall of San Juan

Pueblo: San Juan

Costo: Entre $23.90 y $65.90 (hay distintos tipos de accesos y paquetes grupales)

“House of Phobia”, uno de los eventos más esperados por los aficionados de las casas embrujadas, regresó desde el 4 de octubre, hasta el domingo, 3 de noviembre, al antiguo local de Nordstrom en The Mall of San Juan.

Para los amantes de la adrenalina, la diversión y las experiencias escalofriantes, esta vez la atracción cuenta con cuatro nuevas estaciones: “The Enclownter Hunting Season”, donde los visitantes serán cazados por una pandilla de payasos; el “Monster Museum”, un museo que rinde tributo a los personajes más aterradores del cine; “Fear Factory”, donde los visitantes se convierten en los operarios de la casa embrujada. Mientras otros entran a la casa, y a través de alta tecnología de cámaras infrarrojas, los asistentes podrán controlar los sustos y apariciones. De esta manera, se convierten en los verdaderos protagonistas del terror.

Además de las diferentes atracciones “House of Phobia”, contará con demostraciones de productos, venta de artículos y barra para mayores de 18 años, comida, refrigerios y un área privada para grupos. Este evento está diseñado para personas mayores de 10 años.

La casa embrujada abrirá los viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., sábados desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. y los domingos de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Boletos disponibles en PRTicket.

“La casa del cuco” en el Parque de las Ciencias

Pueblo: Bayamón

Costo: $25

El renovado Parque de las Ciencias en Bayamón presenta “La casa del cuco”. Según la promoción de la casa embrujada en las redes sociales, la atracción está diseñada con tecnología de primera y personajes realmente espantosos.

“Puedes entrar, más no sabemos si saldrás”, lee la publicación. La visita a la experiencia, que abrió sus puertas el pasado 27 de septiembre, es con cupo limitado. Asimismo, solo podrán asistir personas de 13 años en adelante.

Para más información, llama al (787) 867-7100 o accede a www.parquedelascienciaspr.com.

“Paranormal Nights 2024″

Pueblo: Añasco

Costo: $30 y $35 (tienen la opción de “fast pass”)

El terror y el pánico se apoderarán de los visitantes de “Paranormal Nights 2024″ en Añasco. Aquí, la diversión se combinará con las ocurrencias espeluznantes de los personajes misteriosos.

Los valientes en llegar a esta casa se encontrarán con un laberinto de terror donde sabrán cómo entrar, pero no cómo salir. Tendrán que ingeniárselas para poder escapar con éxito de los retos tenebrosos que les esperan durante el recorrido. Sobre 30 estaciones de susto provocarán en el visitante recordar que el miedo y el horror sí existen.

“Paranormal Nights 2024″ ya comenzó y estará accesible al público hasta el domingo, 3 de noviembre. La casa embrujada abrirá sus instalaciones de jueves a domingo de 6:00 p.m. a 12:00 a.m. También podrán visitarla el jueves, 31 de octubre.

Los boletos están a la venta en PRTicket.com o en la entrada del evento.

“The Haunted Manor II”

Pueblo: Ponce

Costo: $32.34 y $49.06 (incluye impuestos y cargos por servicio/ hay opción de entrada VIP)

El Castillo Serrallés se convierte en una aventura aterradora que invita a todo Puerto Rico a entrar en una dimensión histórica llena de suspenso, terror y sobre todo un recorrido en el castillo más importante de Puerto Rico. La atracción pasa por la escalofriante sala de sesiones de espiritismo del Castillo Serrallés que te guía por todos los cuartos secretos y tendrás que encontrar la salida para poder escapar de este castillo embrujado. La atracción dura de 30 a 35 minutos aproximadamente.

Abierto del 17 al 31 de octubre, en horario de 6:00 p.m. a 11:30 p.m. Boletos en Ticketera.

La Finca Embrujada

Pueblo: Yauco

Costo: $30

Vuelve “La Finca Embrujada con la casa del terror” en su cuarta edición con “El camino de las pesadillas”, más largo, más oscuro y tenebroso.