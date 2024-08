Halloween comienza en agosto para los parques de Florida

Algunas de las actividades que encontrará son:

Boletos desde $82.99 más impuestos. Entre las opciones tienen un Frequent Fear y Rush of Fear (con acceso al evento durante varias noches), Scream Early con el que entra a Studios Florida entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m.; Express Pass, R.I.P. Tour y el Behind the Screams. El evento es recomendado siempre para mayores de 13 años, pero no está prohibido llevar niños. www.universalorlando.com/halloween .

Otro de los eventos populares de Halloween en Florida es el de este parque de Tampa. Entre lo nuevo de este año está la casa embrujada Shadows of Wonderland y la casa embrujada Witch of The Woods – Rise of The Coven, que se presenta reinventada, además de cinco zonas de miedo completamente nuevas y escalofriantes. Por su vegetación abundante, Busch Gardens es perfecto para encontrarse de sorpresa con monstruos que salen desde muchos de sus rincones oscuros.