Hijo de Madonna no tiene trabajo ni dinero para comprar comida

Se podría pensar que ser hijo de Madonna es tener la vida resuelta, pero no es así. El joven David Banda , quien ahora tiene 18 años, fue adoptado por la artista en 2006 en Malawi, cuando apenas era un bebé. Sin embargo, ahora, de cara a la adultez, el joven decidió independizarse de su madre y emprender una vida nueva.

“Es encantador experimentar que den las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y tener que buscarla. Es divertido ser joven” , expresó el músico en la transmisión.

Además, contó que ha tenido que dar clases de guitarra en línea para ajustar dinero para los gastos. “Amo esto. No estoy solo, tengo a mi novia. Pero me encanta”, agregó en la charla virtual.

“A todos aquellos que están preocupados: Mi madre me apoya mucho. Siempre me ha apoyado mucho. Soy muy feliz con mi vida y no vivo en la calle, pasando hambre. Por favor, dejen de preocuparse. Todo está bien”, escribió en su cuenta de Instagram.