Shakira y Gerard Piqué siguen dando de qué hablar. Esta vez, sus hijos, Milan y Sasha, vuelven a poner a la expareja en el ojo público.

Según el periodista de entretenimiento y farándula, Jordi Martin, la cantante colombiana no quiere que los pequeños convivan con Clara Chía, pareja sentimental del exfutbolista. El comunicador aseguró, además, que los niños tampoco quieren hacerlo.

Martin también reveló las nuevas condiciones que los hijos le han expuesto a su papá, ya que ahora deben agendar su visita a Miami. Aparentemente los menores le pidieron a su padre que no lleve a su novia cuando vaya a visitarlos, de lo contrario “se negarán a ir con él”.

“‘No queremos estar con ella’. Una condición que los menores le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia. Los nenes no quieren ni ver a Clara, le han dicho a su padre que no quieren conocerla. ‘Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella’”, dijo el periodista.

Recientemente, el también empresario fue captado en un restaurante en South Beach junto a sus hijos. Piqué viajó a Miami la semana pasada para ver a sus retoños que ahora viven con su madre en la Ciudad del Sol.

Milan y Sacha son apoyados por Shakira en esa decisión y condición que le han puesto a Piqué, así también, los menores apoyan a su madre, hasta han participado en sus canciones dedicadas a la infidelidad del exfutbolista.

“Creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal”, agregó el periodista.