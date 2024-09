Imaray Ulloa en deuda y agradecimiento con los boricuas: “Se salían de los camiones a saludarme”

Ulloa comentó que ha venido muchas veces a la isla, pero en una de sus primeras visitas a Puerto Rico, la cubana descubrió los boricuas la reconocían y la paraban en la calle para abrazarla, pedirle fotos y comentarle sobre su trabajo en las redes sociales. Aunque no precisó la fecha de ese momento, recuerda que eso ocurrió en un viaje que hizo poco después de la pandemia de COVID-19 en el 2020.

“Fue en Puerto Rico donde me hicieron sentir figura pública y donde primero la gente se salía de los camiones a saludarme y fue por eso que le dije a mi equipo el primer stand-up que haga tiene que ser en Puerto Rico. Fue la gente que me dio ese cariño. Así que no era opción hacerlo en otra parte”, afirmó la comediante que durante el encierro pandémico fue que se viralizaron los videos situacionales que recrea para las redes sociales.