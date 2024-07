Maripily se disfruta la etapa de protagonista de “stand up” y se prepara para llevarla a Estados Unidos

Tras seis exitosas funciones con “sold out”, el denominado “Huracán Boricua” prepara nuevamente las maletas para comenzar con la gira teatral, que visitará el Centro de Bellas Artes de Caguas el próximo 24 de agosto , así como las ciudades de Orlando, Nueva York, Connecticut y Massachusetts, un panorama que la emociona, pues se lo atribuye al cariño de un “público encantador” que logró conquistar, no tan solo en su querida isla, sino en Latinoamérica.

“No es solo llenar una sala, es que la sala se haga sentir con las risas, y que la gente se lo disfrute” , enfatizó desde el “backstage” . “Nosotros lo logramos . No nada más yo, sino los invitados de la casa de Maripily”.

¿Qué es lo que más disfrutaste de “La casa de Maripily: ¡Se vale tó!”?

“Lo más que he disfrutado es la canción de “Macumba”, respondió rápidamente y sin titubear la también modelo. “Me reté como mujer a atreverme a cantar, aprenderme una canción y los pasos… no es fácil. Me atreví a contestarles y ustedes saben, nada personal”.