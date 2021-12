La organización Miss World atiende siete casos sospechosos de COVID-19 entre las 98 candidatas que se encuentran en la isla para el certamen internacional pautado para este jueves, a celebrarse en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot.

Julia Morley, CEO de la organización internacional, confirmó que las concursantes se encuentran aisladas y en cuarentena, al igual que todas las personas que tuvieron algún contacto directo con ellas. “Si no producen una prueba de PCR negativa, no estarán en el escenario para el espectáculo final”, expresó Morley en comunicación escrita.

“Sabiendo la gravedad de esta situación global que todos enfrentamos, tomamos medidas para capturar el talento único de cada concursante para que, en caso de que no pudieran unirse a nosotros en la última noche, aún pudieran ganar la corona como Miss Mundo 2021. El panel de jueces revisará su contenido de video pregrabado para tomar su decisión final”, añadió.

Por su parte, Evelyn Guadalupe, portavoz de los organizadores en Puerto Rico del certamen, dijo que, por el momento, no pueden precisar cuántos de los posibles casos fueron confirmados mediante prueba molecular.

Más temprano, Stephanie del Valle, Miss Mundo 2016 y organizadora del certamen internacional Miss Mundo 2021, reconoció que varias candidatas están “en cuarentena hace ya unos días”. No quiso revelar si alguna había dado positivo, pero aseguró que la organización ha seguido todos los protocolos del Departamento de Salud.

“Aquí todos los protocolos de salud se están tomando en cuenta. Las candidatas que se han sentido mal, ahora mismo, al menos a mí no me ha llegado ninguna información de que ha salido positiva alguna candidata. Las que se han sentido un poquito mal se encuentran en cuarentena hace ya unos días. Se están tomando todos los protocolos... quiero dejar eso claro porque tampoco quiero que la gente piense que aquí estamos siendo irresponsables y poniendo la salud de Puerto Rico en riesgo”, expresó en entrevista telefónica.

/ Miss World Nigeria 2021, Oluchi Madubuike. Tiene 25 años y trabaja como enfermera de cuidado de emergencia, crítico e intensivo. Uno de sus sueños es abrir su primera Especialidad en Oncología y Cardiología en el Hospital en Nigeria. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Irlanda 2021, Pamela Ubaezounu, de 26 años. Después de una maestría en química clínica del Colegio Trinity en Dublin, Pamela trabaja como científica médica y modelo a tiempo parcial. Ella tiene como meta trabajar como consultora bioquímica. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Colombia 2021, Andrea Aguilera, de 25 años. Después de completar sus estudios en periodismo y programación neurolingüística, Andrea trabaja como periodista, presentadora de televisión y Maestra de Cuido de Primera Infancia. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Argentina 2021, Amira Hidalgo, de 25 años. Recibió una beca universitaria para estudiar una maestría en periodismo investigativo, y trabaja como una periodista y productora de noticias. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Nicaragua 2021, Sheynnis Palacios. Después de haber completado su grado en Comunicaciones, Sheynnis trabaja como embajadora de una marca y animadora de televisión. Entre sus sueños está tener su propia compañía internacional. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Jamaica 2021, Khalia Hall, de 25 años. Khalia completó una maestría en ingeniería mecánica y actualmente es dueña de una empresa de alimentos a base de plantas, además es una chef calificada. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Venezuela 2021, Alejandra Conde, de 24 años. Alejandra es estudiante de tercer año de medicina y su gran logro fue cuando la aceptaron en unas de las universidades más competitivas en Venezuela. También trabaja como comerciante de Bitcoin y modelo. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Guadalupe 2021, Priscilla Larose, de 27 años. Trabaja como contable y estudia una maestría en contabilidad con meta de ser contadora público. Ella disfruta baile tradicional y teatro. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Canada 2021, Svetlana Mamaeva, de 25 años. Después de graduarse con un grado en negocios y finanza, Svetlana trabaja como analista para una compañía de bienes raíces y su meta es ser una profesora de la universidad. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Somalia 2021. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Islandia 2021, Hugrun Egilsdottir, de 26 años. Hugrun es estudiante de mercadeo como también maquillista profesional. Además, es entrenadora certificada en Jiu-Jitsu. Disfruta tocar piano y bailar. Su libro favorito es “El Poder del Ahora”. (Suministrada)

Miss World Costa Rica 2021, Tamara del Maso, de 23 años. Tamara estudia un grado en comunicaciones visuales y publicidad y trabaja como diseñadora de publicidad en una empresa que ella es cofundadora. Es cinta azul en Jiu Jitsu brasileño. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Polonia 2021, Karolina Bielawska, de 22 años. Estudia para Maestría en Administración y le gustaría continuar sus estudios con un Doctorado. Karolina también trabaja como modelo. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World China Macao 2021, Jiani Yuan, de 28 años. Jiani trabaja como secretaria general en una fundación y tiene ambiciones de ser filántropa. Disfruta tocar el piano, baile latino y fotografía. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Eslovenia 2021, Maja Colic, de 22 años. Estudia una maestría en Mercadeo. Le gusta el baile y la música, cantar y correr con su batón con el cual ha ganado primer lugar en competencias europeas perteneciendo al Equipo de Baton Twirling Majorette. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Vietnam 2021, Thi Ha Do, de 20 años. Estudia en la Universidad de Economía nacional, Thi Ha tiene la meta de convertirse en una empresaria exitosa con su propio producto de salud y belleza. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Perú 2021, Paula Montes, de 25 años. Después de haber completado sus estudios en Consejería de Salud, Paula trabaja como consejera y consultora independiente de Salud y Bienestar y Modelo Profesional. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Sudáfrica 2021, Shudufhadzo Musida, de 25 años. Completa un grado en Ciencias Sociales enfocándose en Filosofía, Economía, Política y Relaciones Internacionales. Es la fundadora y presidenta de su propia fundación. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Serbia 2021, Ahdrijana Savic, de 21 años. Ahdrijana es una estudiante de Administración y Belleza y tiene ambiciones de ser dueña de una Clínica de Belleza. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Filipinas 2021, Tracy Pérez, de 28 años. Después de haber completado sus estudios en Consejería de Salud, Paula trabaja como consejera y consultora Independiente de Salud y Bienestar y modelo profesional. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Eslovaquia 2021, Leona Novoberdaliu, de 24 años. Estudió Economía Política con Maestría en Desarrollo y Planificación de Infraestructura. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World El Salvador 2021, Nicole Álvarez, de 27 años. Completó un grado en comercialización de moda y trabaja como presentadora de TV y radio, así como cofundadora de la Fundación Michelle Álvarez. Ella disfruta el cross fit, baile y senderismo. (Suministrada)

Miss World España 2021, Ana Segundo, de 24 años. Estudia para un Grado en Leyes y también trabaja como modelo. Su sueño es convertirse en una abogada prestigiosa. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World México 2021, Karolina Vidales, de 24 años. Después de graduarse de Mercadeo y Negocios Internacionales, Karolina trabaja como modelo y es embajadora de Turismo. El empleo de sus sueños sería trabajar para Unicef. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Santa Lucía 2021, Tyler Theophane, de 23 años. Hace Estudios de Ambiente. Le gustaría contribuir en reducir el impacto del Cambio del Clima en su Isla y tiene aspiraciones a ser Bióloga Marina. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss Wolrd Uruguay 2021, Xiomara Valentina, de 24 años. Valentina estudia ciencias políticas y actuación y trabaja como maestra de pasadizo en su propia academia de modelaje. También le encanta trabajar de tras de las cámaras en grabaciones de películas. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Japón 2021, Tamaki Hoshi, de 20 años. Tamaki es estudiante de tercer año de Ciencias Sociales con enfoque en estudios japoneses y relaciones internacionales. Le interesa la historia mundial y la literatura. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World República Checa, Karolina Kopincova, de 23 años. Karolina estudia una maestría en periodismo y trabaja como modelo e influencer en medios sociales. Karolina es CEO de Krok do Zivota, que apoya niños en orfanatos. (Suministrada)

Miss World Puerto Rico 2021, Aryam Díaz, de 23 años. Estudia periodismo, trabaja como presentadora de televisión y modelo. Disfruta de escribir poesía, y contar historias, leer y viajar alrededor de Puerto Rico. (Suministrada)

Miss World Sri Lanka 2021, Sade Greenwood, de 19 años. Sade busca trabajar para una organización sin fines de lucro. Es una activista de los animales. El momento de más orgullo de Sade fue ser parte de una protesta silenciosa por los derechos de los animales. (Suministrada)

Miss World Bahamas 2021, Siena Evans, de 24 años. Después de completar su grado en neurociencia y conducta humana, es dueña y manejadora de una red de laboratorios más lanzó Space Safe, una plataforma donde personas pueden obtener servicios de salud mental desde sus hogares. (Suministrada)

Miss World Belice 2021, Markeisha Young, de 21 años. Markeisha estudia turismo y labora como representante de servicios al consumidor. Su trabajo de ensueño es ser dueña de su propio estudio de cosmetología. (Suministrada)

Miss World Mongolia 2021, Burte-Ujin Anu, de 23 años. Después de estudiar Educación en Arte, especializándose en Baile, Burte-Ujin trabaja como contorsionista y ha abierto su propio estudio. (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Paraguay 2021, Bethania Rodríguez, de 20 años. Bethania es estudiante y trabaja como influencer social y modelo; y algún le gustaría establecer su propia agencia y adiestrar mujeres en el Mercado Digital. Bethania disfruta correr maratones, balar y cantar. (Suministrada)

Miss World Irlanda del Norte 2021 (Suministrada)

Miss World Guinea Bissau 2021 (Suministrada)

Miss World Albania 2021 (Suministrada)

Miss World Bolivia 2021 (Suministrada)

Miss World Korea 2021 (Suministrada)

Miss World Noruega 2021 (Suministrada)

Miss World Singapur 2021 (Suministrada)

Miss Trinidad y Tobago 2021 (Suministrada)

Miss World India 2021 (Suministrada)

Miss World Gibraltar 2021 (Suministrada)

Miss World República Checa (Suministrada)

Miss World Francia 2021 (Suministrada)

Miss World USA 2021 (Suministrada)

Miss World Países Bajos 2021 (Suministrada)

Miss World Hungría 2021 (Suministrada)

Miss World Malta 2021 (Suministrada)

Miss World Guinea Ecuatorial 2021 (Suministrada)

Miss World Madagascar 2021 (Suministrada)

Miss World Indonesia 2021 (Suministrada)

Miss World Turquía 2021 (Suministrada)

Miss World Ruanda 2021 (Suministrada)

Miss World Moldavia 2021 (Suministrada)

Miss World Ucrania 2021. (Suministrada)

Miss World Camerún 2021 (Suministrada)

Miss World Gales 2021 (Suministrada)

Miss World Suecia 2021 (Suministrada)

Miss World Panamá 2021 (Suministrada)

Miss World Estonia 2021. (Suministrada)

Miss República Dominicana 2021 (Suministrada)

Miss World Ecuador 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Malasia 2021 (Suministrada)

Miss World Kenia 2021. (Suministrada)

Miss World Islas Mauricio 2021 (Suministrada)

Miss World Bosnia & Herzegovina 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Luxemburgo 2021 (Suministrada)

Miss Worls Inglaterra 2021 (Suministrada)

Miss World Italia 2021 (Suministrada)

Miss World Irak 2021 (Suministrada)

Miss World Bulgaria 2021 (Suministrada)

Miss World Túnez 2021 (Suministrada)

Miss World Escocia 2021 (Suministrada)

Miss World Angola 2021 (Suministrada)

Miss World Chile 2021 (Suministrada)

Miss World Venezuela 2021. (Suministrada)

Miss World Finlandia 2021 (Suministrada)

Miss World Curazao 2021 (Suministrada)

Miss World Guinea 2021. (Suministrada)

Miss World Botswana 2021 (Suministrada)

Miss World Costa de Marfil 2021 (Suministrada)

Miss World Namibia 2021 (Suministrada)

Tan reciente como anoche, las candidatas participaron de la gala “Beauty with Purpose” en el Fairmont El San Juan Hotel. Este diario supo que Miss World India 2021, Manasa Varanasi, no estuvo en la actividad. Aunque no se reveló la razón, desde anoche, corrió el rumor de que estaba enferma.

El pasado 21 de noviembre, las representantes de decenas países comenzaron a llegar a Puerto Rico para cumplir con una extensa y cargada agenda de actividades, que ha comprendido la visita a lugares turísticos de diversos pueblos de la isla, hasta la más reciente que fue la gala que se llevó a cabo anoche, en las que han podido confraternizar entre sí.

De acuerdo con Del Valle, actualmente la mayoría de las concursantes se encuentran en el Coliseo de Puerto Rico ensayando para la gala final. “Básicamente van a estar viviendo aquí por los próximos tres días, de tanto ensayo”, mencionó acerca de este evento que se transmitirá por 124 países y cuya producción estará a cargo del productor puertorriqueño Francisco “Paco” López, quien le había mencionado a este diario que se trata de una producción “bien compleja, grande y televisada, con más de 30 cámaras allí”.