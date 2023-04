El veterano actor Andrés García, falleció ayer, martes, a los 81 años en México. A su lado estaba su esposa Margarita Portillo, quien reveló que se fue en paz y que “su cuerpecito ya estaba muy cansado”.

Días antes del fallecimiento el actor fue atendido en el Hospital Santa Lucía por complicaciones de salud, según reveló su esposa.

A través de un mensaje que compartió la esposa del actor en las redes oficiales, Portillo se despidió de quien fuera el gran amor de su vida.

“Con un dolor que no sabía que podría sentirse en el alma, quiero informar al público que siempre siguió y amó a mi esposo, a la familia y amigos, así como a los medios de comunicación, que mi esposo Andrés García, el amor de mis amores está descansando al lado de nuestro señor Jesús”, escribió la viuda en las redes sociales.

Una vez trascendió la noticia de su muerte las reacciones entre sus compañeros de la clase artística fue inmediata, en especial en Puerto Rico, donde García protagonizó telenovelas y fue uno de los galanes más queridos por la audiencia.

La primera actriz Johanna Rosaly recordó a García cuando protagonizó las novela “Ámame”, grabada a finales del 1979 y la obra teatral “Vidas privadas”.

“Compartí con Andrés García en la telenovela ÁMAME para WAPA-TV y en la obra teatral VIDAS PRIVADAS de Noel Coward en el Teatro Tapia. Siempre recordaré su talante aparentemente despreocupado, que enmascaraba a un profesional que sabía muy bien lo que quería y a dónde iba”, expresó Rosaly en la red social Twitter.

Telenovela Amame con Andres Garcia y Johanna Rosaly (Archivo)

El fenecido actor dominicano nacionalizado mexicano fue el galán de varios proyectos dramáticos y teatrales en la isla como la novela “Escándalo” que le hizo honor a su título al juntar en aquel momento irrepetible a la eterna vedette Iris Chacón y a la cantante Charytín Goyco, viuda respectivamente del productor Elín Ortiz, en aquel proyecto dramático de WAPA Televisión.

En el drama, ambas artistas se disputaban el amor del personaje de García y esa rivalidad en la ficción pasó de la pantalla de televisión a la realidad por décadas. Ellas eran además las cantautoras de los temas que sonaban en la historia.

Charytín Goyco, Andrés García e Iris Chacón en el lanzamiento de la telenovela Escándalo que grabaron en WAPA en 1986. (Archivo)

Iris Chacón, por su parte, al conocer la muerte de quien fue su colega actoral compartió un tweet en sus redes sociales junto a una foto con el galán.

En una entrevista publicada en el 2016 en El Nuevo Día, la inolvidable “Vedette de América” señaló que aprendió mucho del actor a quien describió como una gran compañero de trabajo.

“Aprendí muchísimo de Andrés. Aparte de ser un gran actor fue un gran compañero. Durante los ensayos nos decía ‘esto les quedaría más bonito de esta u otra forma’, especialmente lo hacía conmigo porque llegamos a tener mucha afinidad. También en México compartimos en otras ocasiones. Fue un maestro para mí y le agradeceré toda la vida las cosas que me enseñó y que todavía uso. Es un hombre bien fuerte de carácter y de pensamiento, comentó Chacón, en este entonces.

Otra de las actrices que trabajó en producciones locales con Andrés García, fue Marilyn Pupo, quien lo recuerda como un gran amigo. La actriz trabajó en México y en Puerto Rico con García.

“Fallece el actor mexicano, nacido en República Dominicana, Andrés García. Personaje legendario y controversial para muchos….pero para mi, fue mi amigo. Trabajé con èl tanto en Mèxico como en Puerto Rico y siempre fue respetuoso, caballeroso, gentil y buen compañero. Siempre le agradeceré que cuando yo estaba trabajando en México, fue él quien viendo que yo me estaba sintiendo muy mal, me llevó al mèdico a que me hiciera unos anàlisis pues sospechaba que yo tenía fiebre tifoidea…y así fue. Estuve enfermita varias semanas y hasta mi mamá tuvo que viajar a México a cuidarme. Gracias de nuevo, Andrés García. Ahora, descansa en la PAZ del Señor . Amèn”, compartió la actriz junto a varias fotos en su cuenta de Facebook.