Jackie Guerrido se confiesa sobre su embarazo adolescente: “Te cohíbes de hacer muchas cosas”

“Yo me embaracé a los 16 años, pero hoy día no son los mismos 16 años de antes” , expresó la meteoróloga de 52 años. “Fui la hermana mayor, cuidé a mis hermanos y es otro tipo de responsabilidad… creo que psicológicamente ya estaba avanzada”.

Aunque no se arrepiente de su temprana maternidad, la comunicadora, con más de dos décadas de carrera profesional en Univision , confesó que, al convertirse en madre, hay etapas de las que no puedes disfrutar. “Te cohíbes de hacer muchas cosas que están pautadas para tu edad”, agregó la orgullosa madre de Adieny Núñez y Kobe Bourne.

“No todo el mundo está preparado. No se te hace fácil, pero no es imposible” , aseguró Guerrido, quien ayuda en una organización de mujeres solteras ubicada en el sur del Bronx.

Cabe mencionar que la llegada de su primer hijo no fue obstáculo para no preparase profesionalmente, sino todo lo contrario, un motivo para no darse por vencida.