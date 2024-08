Adamari López revela uno de sus mayores arrepentimientos como mamá de Alaïa

No existe un manual que enseñe a ser padres , por lo que es muy normal que, en el transcurso de esa invaluable aventura, se cometan errores así como decisiones muy difíciles en las que uno mismo como madre o padre sea el principal crítico.

“Siempre veía a todos los papás que llegaban y yo no iba” , indicó la también actriz durante una conversación con el animador boricua José “El Negro” Figueroa y la presentadora venezolana Migbelis Castellanos para el programa “Desiguales Todos Opinamos” , que se transmite por YouTube.

“Yo tenía la ventaja de tener la tarde libre, pero en la mañana, en los horarios que son las actividades de los niños, 8.30, 9 ó 10 de la mañana, yo estaba al aire del programa. La mayoría de las veces quien va es la mamá, a veces el papá iba, si no estaba trabajando. Pero yo casi nunca podía ir”, detalló visiblemente afectada por aquella situación.

Asimismo, compartió con emoción la reacción de su hija, quien tiene 9 años de edad, al verla participar por primera vez en una misa en su escuela. “Recuerdo el primer día que fui… ella solamente me miraba, se me acercaba, me tocaba...”.