Desde febrero del año pasado, la audiencia ha podido disfrutar muchas de las facetas de Jacky Fontánez. A diario, la comunicadora muestra su versatilidad mientras informa y entretiene a públicos distintos.

Temprano en la mañana, la cagueña llega a “Hoy día Puerto Rico” de Telemundo donde, hasta es parte de un panel de opinión. En el mismo canal, más tarde, conversa sobre temas de entretenimiento y sociales en “La mesa” de “Día a día”.

En la radio, la presentadora se desempeña como anfitriona del espacio “What’s Up” de La Nueva 94FM. En el vespertino, la egresada de la Universidad del Sagrado Corazón se muestra más relajada y extrovertida.

Esta tarde, por ejemplo, el tema central del programa fueron “las manías”. Las revelaciones de Fontánez dejaron a sus compañeros sorprendidos.

“Tú nunca has pensado eso, yo siempre que me voy de viaje o si me acuesto a domir, tengo que dejar todo limpio y organizado”, comenzó.

Luego, uno de los copresentadores le aconsejó que en lo que “de verdad” tenía que pensar era en qué hacer con las aplicaciones de su celular. Para eso, Fontánez también tiene un plan.

“Ah, no, eso ya está hablado”, expuso sin dejar de reírse. “Qué hacer en caso de que muera. Yo creo que lo mejor es quemar el celular. Crémalo conmigo, entiérralo conmigo porque yo no quiero problemas después de muerta”, enfatizó.