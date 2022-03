Por fin se expresó una de las protagonistas de la historia relacionada con los hechos ocurridos el pasado domingo durante la 94 edición de los Oscar, que marcó y empañó la ceremonia más importantes de la cinematografía mundial, y dejó a todos sorprendidos y preguntándose si lo que veían era real o no.

Jada Pinkett Smith, esposa del actor estadounidense Will Smith, ofreció lo que hasta ahora han sido las primeras y únicas declaraciones. A través de sus redes sociales se limitó esta mañana a publicar un escueto mensaje: “This is a season for healing and I’m here for it”. O sea, ‘esta es una temporada para la sanación y estoy aquí para ello”, con el que deja saber a sus seguidores cómo se siente en estos momentos.

Esto, como consecuencia del intercambio violento que comenzó cuando Chris Rock hizo un chiste sobre la cabeza rapada de Pinkett Smith diciendo: “Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′, me muero de ganas de verla”. La referencia de Rock era por la película de 1997 “G.I. Jane”, protagonizada por Demi Moore, quien se rapó para interpretar a una aspirante a miembro de la fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Will caminó al escenario y le dio una fuerte bofetada a Rock, que se escuchó en el teatro. Luego regresó a su asiento y le gritó que dejara en paz a Pinkett Smith. Rock respondió que estaba haciendo un chiste de “G.I. Jane” y Smith volvió a gritar.

El pasado mes de diciembre, la también actriz y productora dio a conocer en su cuenta de Instagram que ha estado lidiando desde hace tiempo con la condición de alopecia.

La alopecia, según la Clínica Universidad de Navarra, es la pérdida anormal del cabello, por lo que el término se considera un sinónimo de calvicie. Puede afectar al cuero cabelludo o a otras zonas de la piel en la que existe pelo, como las pestañas, axilas, región genital y barba.

“Ahora, en este punto, solo me puedo reír”, dijo la presentadora del programa de entrevistas estadounidense “Red Table Talk”, mientras pasaba el dedo por una zona en la que ya apenas le crece pelo y que tiene el aspecto de una cicatriz. “Todos saben que he estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, mira esta línea de aquí”, señaló la también cantante y empresaria.