En agosto de 2022, cuando la producción de comedia de Telemundo Puerto Rico, “Raymond y sus amigos” (RYSA), anunció la integración del polifacético actor Jasond Calderón a su elenco, tenían claro el objetivo de la adquisición. El intérprete, asimismo, aseguró en aquel entonces a este diario, que no llegó “a sustituir a nadie”.

“A mí me gustan los talentos que sean talentosos, valga la redundancia. Aquí (en RYSA) hay gente que canta, escribe y actúa. Jasond tiene todo eso. Es una persona que canta, no todos tienen que ser (Luciano) Pavarotti, pero puede entonar para las comedias que hacemos. Si alguna vez queremos hacer un musical con nuestro equipo, lo podemos hacer. Es un gran actor, es un gran comediante, escribe, baila, y no ha sido parte del elenco, pero ha trabajado mucho con ellos en muchos otros proyectos”, dijo a El Nuevo Día el productor Tony Mojena el día en que Calderón debutó en el Canal 2.

El productor ejecutivo de RYSA añadió que con la ayuda del comediante podrían seguir renovando la oferta del espacio televisivo que se transmite los martes a las 8:00 p.m. “Trayendo gente nueva podemos hacer comedia nueva, podemos crear personajes nuevos, podamos crear situaciones nuevas en las mismas comedias que existen”, explicó.

Un año después, Calderón superó la prueba de fuego de integrarse de forma exitosa a una producción con 10 años en la pantalla. La química que sostiene con el resto del equipo y la aceptación de parte de la audiencia, son su diploma con honores. Este logro, el ingeniero mecánico de formación, lo disfruta mientras se prepara para “El juramento de la macana”, la pieza teatral de “Guaraguao Security”, que subió a escena este fin de semana en el Centro de Bellas Artes de Caguas y continúa hasta fin de mes.

Todas estas cosas han provocado que el intérprete del simpático guardia de seguridad tartamudo, de apellido “Torres”, que se ha robado el “show” en RYSA, catalogue el 2023 como “un buen año”. De igual manera, el padre de dos niñas atribuye esta “gran oportunidad” a muchos años de constancia y sueños tronchados.

“El hecho de que la gente conozca mi nombre ahora un poco más que antes, pues se siente muy bien porque es un efecto directo del trabajo que estás haciendo. Quiere decir que dentro de este programa, y el equipo de trabajo con el que estoy actuando, estamos haciendo algo bien”, abundó el humorista, conocido por sus “manos locas”.

Gracias a personajes como “Torres” y “Renato”, el atento secretario de la “Dra. Flora Mora”, papel interpretado por Joealis Filippetii, Calderón, de 45 años, también ha podido tener un contacto más directo con la audiencia. En la calle, narró, son muchos los que lo detienen para imitar a alguno de los sujetos que caracteriza.

El anfitrión del “stand up comedy” “Para’o sin manitas”, sin embargo, continúa con sus pies sobre la tierra. Día a día, el integrante de la desaparecida banda juvenil Jyve V, trae a su memoria las verdaderas razones que lo motivan a exponer un trabajo de altura.

“Yo no estoy trabajando para ser famoso, yo trabajo porque me gusta lo que hago, y para llevarle el sustento a mi familia”, subrayó.

El secreto de tantas monerías

Conversar con este apasionado de las artes es tener sonrisas aseguradas. Con su personalidad espontánea y ocurrente, Calderón es capaz de sacarle una sonrisa a cualquiera.

Lo que pocos conocen es que, en cada encuentro, saludo o interacción cotidiana, el productor de “Molusco y los reyes de la punta” de La Mega 106.9FM. se nutre y encuentra inspiración. De todos estos momentos nacen sus personajes.

“Hay gente que son personajes de pueblo, personajes de barrio o personajes de urbanización. Incluso, uno tiene amistades que son un personaje, me inspiro en eso, en personas que conozco. A veces, simplemente estoy sentado, los veo y escucho, y pienso: ‘esta persona es un personaje’, rápido les pongo nombre o invento una situación alrededor de ellos”, detalló.

Calderón dijo que actualmente tiene una lista de personajes que el público no ha visto en la televisión ni ha escuchado en la radio. Todos descansan en una libreta en la que aguardan por el momento de salir a la luz.

Más allá de RYSA

Además de trabajar junto a colegas que considera parte de su familia, el locutor continuó que está al lado de profesionales que son una institución de las artes. De ellos, aprende algo distinto en cada ensayo o presentación.

Por otro lado, desde que llegó a Telemundo Puerto Rico, Calderón ha podido desarrollarse en otras facetas. Cabe recordar cuando, junto a su colega Lizmarie Quintana, sustituyó a Alexandra Fuentes en “Alexandra a las 12″.

“Son compañeros con los que he trabajado anteriormente fuera de la televisión, o sea, en el teatro o haciendo locuciones. Luego, coincidir con ellos aquí, como ya tenemos una amistad, es fácil engranar”, afirmó.

En esa línea, Calderón comparó a las diversas generaciones de artistas que llenan de gloria al país. En ocasiones, precisó, algunos desean ver los resultados de manera instantánea. Para eso, garantizó, hay que pasar por un proceso.

“Para tú ser bueno en algo, mínimo, tienen que pasar como 10 años. Yo he pasado muchas cosas, desde bailes de Juventud Vibra, donde ganamos o perdemos; Juventour, ‘talents shows’, ‘shows’ de talentos fuera de Puerto Rico, discos, luego ‘release’ de esos discos, no salen esos discos, te engavetan, o programas de televisión que te prometen o te dicen que van a durar dos años y tú te comprometes y duran cuatro meses”, enumeró, quien ha tenido que ser “resistente y de piel dura”.

Su familia, su mejor público

Entre los muchos que siguen su trabajo, el artista cuenta con dos figuras muy importantes: sus hijas de 10 y 14 años. Hace un tiempo, dijo entre risas, lo consideraban “cool”. Hoy día, con la llegada de la adolescencia, su perspectiva ha cambiado un poco, contó entre risas.

“Pero están orgullosas. Yo sé que están orgullosas”, aseguró. “Lo ven, y me comentan, y opinan también sobre el ‘performance’, sobre el desempeño que hice, y están contentas. Yo quiero que ellas hagan lo que quieran hacer, pero si esta faceta mía, sobre el trabajo en la industria del entretenimiento, a ellas les interesara, pues puedan ver en mí un buen ejemplo”, agregó.

Calderón detalló que como parte de su rutina acostumbra a llevar a sus hijas a los diferentes espacios donde se presenta: sets de rodajes de películas, estudios de televisión, estaciones radiales y teatros. Esto, para que vean todo lo que conlleva un proyecto antes de ver el resultado final.

Aun con todas las experiencias que han enriquecido su carrera, el polifacético expresó que le falta “más conocimiento”. “Me gusta aprender. Quiero aprender todo el tiempo que pueda, que Dios me de vida y salud para seguir haciéndolo”, deseó.

Además de toda la preparación que ha adquirido a nivel institucional, personal y profesional, el intérprete incluyó que el resto de su personalidad y autenticidad viene de su familia.

“Mi papá es cardiólogo. Mi papá le saca el corazón a una persona y se lo pone a otra persona. Yo hago chistes y hago películas, pero en mi casa no hay diferencias. Mi papá es bien estricto, es dominicano. Mi mamá es venezolana y es más fiesta. Latinoamérica y el Caribe están bien presentes en mi casa”, manifestó.