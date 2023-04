Por pequeño que sea, todo el mundo tiene un sueño, pero a menudo escasean los motivos para ponerse en marcha y conseguirlo. Este no fue el caso del actor, cantante y bailarín toalteño Javier Iván. Desde niño, el joven de 30 años le puso nombre a su meta, luchó por conquistarla y lo logró.

“Siempre soñaba con llegar a Broadway, estar de gira e incursionar en el mercado americano para poder hacer lo que más amo que es cantar, bailar y actuar. Y sí, ha sido un sueño hecho realidad, sin duda”, sostuvo el intérprete en entrevista virtual con El Nuevo Día.

El artista, egresado del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, forma parte del elenco estelar de la gira estadounidense del aclamado musical de Broadway “On Your Feet!”. En la producción, basada en la vida y en la música del matrimonio de Gloria y Emilio Estefan, ganadores de 26 premios Grammy, el puertorriqueño caracteriza al productor estadounidense de origen cubano en su etapa joven.

PUBLICIDAD

Llegar al distrito teatral ubicado en Nueva York a través de la pieza escrita por Alexander Dinelaris no es casualidad para Javier Iván. La aventura, que comenzó el pasado mes de noviembre del 2022, es un recordatorio de lo que puede ser capaz el ser humano cuando camina con valentía y determinación.

“La historia de ellos (de Gloria y Emilio), el mensaje de ellos, sigue vigente, porque el mensaje de ‘On Your Feet!’ a través de toda su historia es que los latinos podemos hacer todo lo que queramos, que no hay límites y que no hay barreras; que los sueños se hacen realidad cuando trabajas duro, duro de verdad”, afirmó con orgullo el también fotógrafo.

El pasado mes de febrero, quien recibió entrenamiento en las artes escénicas en México, Perú y Cuba vivió una experiencia que jamás imaginó. El boricua pudo conocer a los Estefan durante un evento privado que tuvo lugar en el Museo Baker en Naples, Florida.

“Como actores no siempre tenemos la dicha de conocer en vida real al personaje que interpretamos. Esta vez la vida me ha regalado esta gran oportunidad de conocer en persona y dialogar con Emilio y Gloria Estefan. Qué bendecido y honrado me siento”, exclamó Javier Iván en sus redes sociales.

En la conversación con este medio, el artista boricua resaltó la humildad del famoso matrimonio. Además de saludarlos, narró, Gloria y Emilio se tomaron el tiempo de conversar con cada uno de los participantes y conocer un poco de sus historias.

PUBLICIDAD

“Todo fue tan genuino. Son personas que, de verdad, me inspiraron”, dijo. “Tuve la oportunidad de hablar con Emilio, expresarle lo que representaba para mí hacer su papel y tuvimos una conversación súper linda. También me felicitó por el trabajo realizado y estoy sumamente agradecido con él de poder compartir esas palabras”, agregó.

La participación de Javier Iván en la gira nacional de “On Your Feet!” se extenderá hasta el próximo mes de mayo. A casi un mes de despedirse de la producción, el puertorriqueño manifestó que de su boca solo pueden salir palabras de agradecimiento.

“Me siento más que agradecido. Sé que han habido otros boricuas y latinos en este ‘show’ y espero que vengan muchos más porque, al final, de eso trata este espectáculo, trata de esperanza y de imaginar un futuro brillante”, afirmó.