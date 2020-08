El licenciado y analista político Jay Fonseca perdió la cuenta de cuántas veces se ha quedado sin trabajo.

Ya fuera por cierres de emisoras, como ocurrió en Magic (97.3 FM), en Quebradillas; por cancelación de contrato, como le pasó en 2008 con WKAQ 580; o por cierre de talleres (Red 96), en 2010; si algo Fonseca ha tenido claro en la vida es que tiene que ser flexible y reinventarse constantemente.

Es así como ha logrado ocupar con dominio espacios en los medios de comunicación tradicional y digitales.

Actualmente, cuenta con más de un millón y medio de seguidores en las redes sociales de Twitter y Facebook, sin sumar otras plataformas sociales.

Mantiene desde hace cinco años en la televisión nacional un programa de investigación, “Jay y sus Rayos X”, tiene segmentos fijos en Telenoticias y “Día a Día” en Telemundo, es columnista de Primera Hora y es parte de la plantilla radial de WKAQ 580 con su propio espacio. Y, a partir de mañana, asume un nuevo reto, precisamente en WKAQ, al dejar de ser ‘Jay al mediodía’ para llevar su voz y análisis en las tardes de 5:00 a 7:00 p.m., de lunes a viernes. Ese espacio fue ocupado durante años por el analista Luis Dávila Colón, a quien Univision le canceló en junio el contrato por hacer unos comentarios racistas.

Para el talento radial, el reto mayor de ocupar ese horario es mantener una audiencia cautiva durante dos horas bajo una propuesta que integra la información, análisis, fiscalización y el seguimiento a las investigaciones que presenta en el programa “Jay y sus Rayos X” de Telemundo y “hasta las que hace El Nuevo Día”.

“Es una audiencia mayor, y me gusta la idea de poder tener más tiempo para uno darle seguimiento a los resultados las investigaciones, porque presentamos por ejemplo un contrato mal adjudicado con ilegalidades… y lo importante es conocer qué acciones se tomaron, si alguna, y los resultados”, mencionó el abogado.

El jíbaro del barrio Jagual en San Lorenzo -como se hace llamar cada vez que tiene oportunidad- pareciera que tiene todas las bases llenas con una agenda laboral cargada. Su nombre resuena en todas partes. Sin embargo, se ponchó o lo han ponchado en múltiples ocasiones.

Fue precisamente, tras quedar desempleado por el cierre de Red 96 que Jay, según recuerda, vivió uno de los momentos más difíciles al verse en la fila del desempleo por meses y no tener cómo pagar la pensión alimentaria de su hija. Hizo préstamos para pagar la pensión y echar hacia adelante a la joven que entra este año a la universidad en el estado de Chicago. Su estrecha y afectiva relación con su hija, aunque la expone poco, es una de sus grandes satisfacciones. Cuando habla de ella en las redes sociales, se aleja de la imagen de analista indignado y asume el rol de consentidor.

“El 2010 fue uno de los años más complicados que he tenido. Al quedar desempleado -y yo tengo a mis padres que son gente muy buena, pero no tenían recursos para ayudarme- tuve que hacer préstamos estudiantiles para pagar la pensión, y lo he dicho antes, es ilegal, pero era eso o ir preso... Estaba estudiando Derecho y estaba también la huelga de la Universidad de Puerto Rico y fueron seis meses de atraso. Pero en agosto del 2010 me llaman de ‘El Circo’ de la Mega (106.9) para trabajar con ellos y, al mes, Tony Mojena me llama para ir a ‘Día a Día’, de Telemundo, y de ahí entré a la televisión”, rememoró Fonseca que aprovechó su tiempo fuera de los medios tradicionales para insertarse en plataformas digitales y ganar seguidores.

Jay comenzó a pasearse en las redes sociales mucho antes que otras figuras y las convirtió en su propio medio. De hecho, es él quien maneja todo el contenido que publica, ya que -según dice- no se permitiría cometer algún error o divulgar información falsa. Se levanta todos los días a las 5:30 a.m. para actualizarse con las noticias e informaciones. Afirmó que el 90% del trabajo que hace se trata de depuración de información confidencial que recibe.

“La gente cree que la radio y televisión o el glamour de los medios paga altos salarios. No es así. Si ahora tengo más de un millón de personas que leen lo que escribo, escuchan lo que digo, está brutal, pero cuando el desempleo me ha tocado ha sido duro. Y la gente dice: ‘pero ¿este no es el que le dice al país cómo tienen que estar las cosas y no tiene ahorros?’. Pues no tenía. Es una gran tragedia de los que laboramos en los medios, porque vivimos de crisis en crisis y, si no hay anuncios, se acabó la industria... Para mí, fue una bendición el despido de WKAQ porque me provocó que pudiera ver a Twitter, Facebook y YouTube como mi medio”, afirmó Jay, quien no descarta volver a empezar de cero en cualquier circunstancia futura.

La constante de los cambios que se enfrentan en la industria de las comunicaciones y los medios es lo que a su vez ha impulsado al analista a labrar un estilo propio de “llevar las noticias áridas a un lenguaje coloquial y entretenido que todo el mundo entienda”.

El licenciado es consciente de que su estilo es “odiado por muchos”.

“Cada vez estamos en una tendencia (mayor) a escuchar solamente lo que estamos de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo, lo anulo. El tratar de abrirse y escuchar a personas con las que estamos en desacuerdo es vital para retar el intelecto y tener una apertura. Claro, siempre hay ‘haters’, pero la audiencia sabe que aunque no estén de acuerdo conmigo soy genuino en decir lo que pienso. Creo que la mayor parte de la audiencia sabe que puede ser un disparate, pero es el disparate en el que creo. Siempre ha sido bien importante, no creerme que sé más que la gente. Tengo esa responsabilidad”, añadió.

De su trabajo como abogado, explicó que pisar los tribunales ya sea como representante legal o como demandado no le gusta debido a que le ha causado decepción “la lentitud y la burocracia del proceso mismo”.

Cinco años de sus Rayos X

El comentarista político es de los pocos talentos que ha sobrevivido junto a un equipo de reporteros al formato investigativo del programa “Jay y sus Rayos X” en Telemundo. En la televisión local, pocos espacios de investigación periodística gozan del respaldo de la audiencia más allá de ver una serie dentro de un noticiario.

Para sorpresa de Jay, todos los martes por cinco años consecutivos ha logrado mantener un apoyo consistente, que atribuye al “trabajo de excelencia que todos hacemos como equipo y al horario que Tony Mojena seleccionó para ir después de Raymond y sus amigos”.

“Empezamos en el 2015, y mucha gente pensaba que era porque venía el año electoral y siempre los números de la audiencia han estado bien. Obviamente, al estar después de Raymond, nos deja una audiencia increíble porque la comedia goza de mucho más público que las noticias de investigación. Así que el reto de nosotros es cómo evitar que esa hora baje. Es una bendición estar después de Raymond y también hay una audiencia de noticias que nos busca. El reto de este programa es ver la indiferencia… es ver cómo no aparecen las computadoras de los nenes y eso se queda ahí. Es la indiferencia en todas las esferas y que no se hace nada. Esa es la parte más dura de los que trabajamos en el programa”, aseguró.

Leve delantera para Charlie Delgado

A preguntas de cómo se perfila la contienda electoral para las elecciones generales en noviembre, el comentarista vaticina una poca participación de electores.

Después del caos de las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) que se celebraron en dos fechas distintas, Jay aseguró que es evidente la apatía electoral. La abstención al voto la ve con mayor ejecución en el PNP con el llamado “voto de castigo”. Igualmente subrayó que la apatía electoral afectaría a todos los candidatos que aspiran gobernar al país a partir del 2021.

“El nivel de apatía electoral está bien fuerte, puedo estar equivocado, pero el nivel de hastío es dramático. El reto más fuerte que tienen ahora es poder sacar la gente a votar. La toma del PPD con Charlie Delgado le da una leve ventaja ahora mismo, ya que el PNP está dividido. El PNP tiene un electorado que se castiga así mismo al no ir a votar. Cuando el PNP quiere ir a dar un voto de castigo en vez de ir a votar por otro partido, lo que hace es que se abstiene. En ese sentido veo una leve delantera a Charlie, porque su partido aparenta estar más unificado bajo su figura. Pedro Pierluisi no ha podido lograr unir fuerzas, pero todo puede cambiar”, concluyó Jay.