Jennifer González y Maripily Rivera revelan lo que tienen en común

Dejando al lado por un momento los temas políticos, la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González se sentó junto a la empresaria puertorriqueña Maripily Rivera para tener una conversación relajada y sin presiones, donde ambas compartieron anécdotas personales y situaciones de vida que las une.

El encuentro entre ambas mujeres se dio en el podcast “De todo menos política”, moderado por la también comisionada residente y donde conversa de temas de actualidad con distintas celebridades a través de su página de YouTube.

Tanto la política como el denominado “Huracán boricua” conversaron sobre varios temas como la “Casa de los famosos”, la maternidad, cómo es ser madre de bebés prematuros, una situación por las que tanto como Rivera como González atravesaron en sus respectivos embarazos y hasta bromearon con su insatisfacción con la situación energética en la isla con LUMA Energy.

Sin embargo, abrieron su corazón cuando trajeron a la mesa el tema del “bullying” y del que, según aseguraron, las dos han sufrido en el transcurso de sus vidas.

“Estoy bien feliz de tenerte aquí Maripily porque tú eres ejemplo para muchas mujeres que siempre les dicen: ‘No puedes, no te toca, o mírate primero’ y el mundo contra ti y tú ahí vas pa’lante”, reconoció González.

“A mí me dicen pareces un macho, que si esos músculos, que si es una travesti. Son comentarios tan estúpidos, porque es la gente que vive para eso. Yo los bloqueo, no los leo. Jennifer López no lee los comentarios negativos, una Kim Kardashian tampoco. Si esa es su manera de descarga su odio o envidia, porque es admiración con furia, pues los dejo, que se descarguen”, aseguró la ganadora de la cuarta temporada del “reality show” de Telemundo.

“A mí me pasa”, reveló González. “Digo, no me critican por los músculos, ni por el cuerpo, es por otra cosa, pero te entiendo porque el bullying está ahí siempre. Y la gente debe vivir su vida”.

Cabe resaltar que tanto la comisionada residente como la modelo han sido eje de burlas por su físico a lo largo de sus carreras profesionales.

A lo que María del Pilar Rivera recomendó ignorar los comentarios. “A mí no me quita el sueño nada. Hoy me critican y me estoy riendo”.

Así mismo, la propietaria de Pompis Store dedicó unas emotivas palabras a la candidata a la gobernación. “Quiero que sepas lo mucho que te admiro. Admiro tu inteligencia, el ser madre, esposa y poder bregar con las situaciones, porque no es fácil. Has tenido un balance muy lindo y creo que eres ejemplo para muchas mujeres, como lo eres para mí. Es lindo que entre mujeres se admiren. Siempre he entendido que mujeres unidas somos más y que somos perfectamente imperfectas, pero felices”.

Finalizando el podcast, la empresaria le obsequió a González las gorras de su marca, una paleta de maquillaje de su línea y los “Maripily Jeans”.