Jennifer López borró todas las fotos que tenía con su expareja Alex Rodríguez, pero no solo eso, pues la cantante también se está enfocando en los negocios que compartían y hasta evalúa el vender las acciones para separar del todo sus caminos, ¿la razón? Pues ella “sabe que es justo” para Ben Affleck, con quien regresó tras 17 años.

Luego de cuatro meses de haber terminado con A-Rod, la “Diva del Bronx” se decidió por fin a retirar los recuerdos. El 14 de agosto, un día antes del cumpleaños 49 de su actual novio, ella quitó el contenido de la red social, pero dejó imágenes muy especiales donde aparece el exjugador de béisbol por los New York Yankees junto a sus hijas Natasha y Ella, por quienes siente un cariño especial y con quienes llevó una gran relación.

Hoy Jennifer López y Ben Affleck tienen planes concretos a futuro y todo parece indicar que están dispuestos a “fugarse” en vez de tener una lujosa boda. Hace poco, un informante detalló al portal US Magazine que están “hablando seriamente en casarse”, pues “ambos están locamente enamorados y esta vez no quieren dejarse ir”. Agregó que el productor, de 49 años, considera que la actriz, de 52 años, se le “escapó” hace casi dos décadas y está “decidido a asegurarse de que eso no suceda esta vez”. Por su parte, JLo siente que su novio ha “madurado hasta convertirse en el hombre de sus sueños” y definitivamente diría que sí cuando llegue el momento adecuado.

Punto final a los negocios

Si bien cuando anunciaron oficialmente su separación en abril de 2021, JLo y Alex Rodríguez confirmaron que seguirían adelante con sus negocios, al parecer todo cambió para la cantante, quien está decidida a retirarse de la alianza. US Weekly reportó que se encuentra en conversaciones con sus abogados para romper la sociedad comercial que creó con el exbeisbolista, siendo una de sus motivaciones la relación que ahora disfruta con Ben Affleck.

“Jennifer ha terminado de tratar con Álex. Se está lavando las manos de él de manera romántica y también como socia de negocios. Su equipo de gestión y sus abogados hablarán con su equipo para arreglar los cabos sueltos. Tendrá que vender su lado de la empresa o comprarlo. A ella no le importa cómo va todo, solo quiere estar libre de los lazos con él. Ella sabe que es justo para Ben”, reveló la fuente cercana.

Fue Rodríguez el que motivó a López a sumarse a diversos negocios y no solo tener éxito como celebridad de la música y actuación. “Me hizo sentir cómoda invirtiendo mi propio dinero en otras empresas y en mí misma”, contó a Forbes en diciembre de 2020.

Durante los 4 años de romance invirtieron en la empresa Hims & Hers y la marca de lentes de sol Quay, Además, compraron propiedades en Nueva York, Los Ángeles y Miami, y firmaron el contrato con Goli Nutrition. Ellos pusieron fin a su historia de amor y planes de boda tras dos años de compromiso. En abril de 2021 ella se encontraba en República Dominicana grabando la película ‘Shotgun Wedding’ y él viajaba constantemente a visitarla, pero la relación no prosperó. Luego regresaría a su vida Ben Affleck para cambiarlo todo.

Ben Affleck y Jennifer López se conocieron y enamoraron en el set de grabación de ‘Gigli’ y tras sus planes de boda, cancelaron la unión en 2003. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Óscar lo hizo con Jennifer Garner.