Jennifer López y Ben Affleck ya no esconden su amor. Tanto así que hace unos días la pareja dio muestras de sus sentimientos en la proa de un yate de $130 millones en el cual se encuentran vacacionando en la zona de Saint Tropez, al sur de Francia.

Mientras celebran el 52 cumpleaños de la actriz y cantante, ambos le dejaron a sus fanáticos una explosiva imagen en donde recrearon inadvertidamente una famosa escena del vídeo musical “Jenny From the Block” de 2002, en el cual también aparece Affleck. Las fotos fueron tomadas por un paparazzi y publicadas en The Daily Mail.

Al igual que en el vídeo, López se encontraba acostada boca abajo, mientras Affleck estaba sentado a su lado con su mano derecha reposada en uno de los glúteos de la actriz. Aparentemente, el intérprete de “Batman” le estaba aplicando crema de bloqueador solar en la zona.

En estos días, López publicó unas fotos a bordo del yate, a modo de celebración por su cumpleaños, y donde posa en un bikini. Simultáneamente, la llamada “Diva del Bronx”, también compartió una tierna y sensual imagen en la que aparece besando al actor de 48 años, con quien estuvo comprometida en el 2002 y se separó en el 2004.

Desde finales del mes de abril pasado, López se ha dejado ver públicamente junto al actor Ben Affleck. Según han pasado los meses, la pareja ha hecho más notables sus muestras de cariño: desde caricias hasta besos apasionados.

La cantante y actriz estadounidense retomó su relación con Affleck luego de romper el pasado mes de abril con el expelotero profesional Álex Rodríguez, con quien estaba comprometida. La también empresaria reveló recientemente el momento en que se dio cuenta que su relación con la exestrella de los Yankees de Nueva York no estaba bien. Sostuvo que fueron sus instintos los que la condujeron a realizar una introspección de cómo se sentía y ahí “las cosas empezaron a encajar”.