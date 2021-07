Jennifer López ha querido celebrar sus 52 años mostrándole al mundo el amor que siente por el actor Ben Affleck y confirmando su relación. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la llamada “Diva del Bronx”, compartió una tierna y sensual imagen en la que aparece besando al actor, con quien estuvo comprometida en el 2002 y se separó en el 2004.

En aquella ocasión la relación no prosperó, pero 17 años después el binomio conocido como Bennifer le ha dado una nueva oportunidad al amor y al parecer todo va encaminado, según confirmó la artista. J.Lo compartió la foto de ambos, acompañada de otras en las que posa en bikini mostrando su escultural cuerpo a sus 52 años, que celebra hoy, 24 de julio.

Desde finales del mes de abril pasado, Jennifer López se ha dejado ver públicamente junto al actor Ben Affleck. Según han pasado los meses, la pareja ha hecho más notables sus muestras de cariño: desde caricias hasta besos apasionados.

La cantante y actriz estadounidense retomó su relación con Affleck luego de romper el pasado mes de abril con el expelotero profesional Álex Rodríguez, con quien estaba comprometida. La también empresaria reveló recientemente el momento en que se dio cuenta que su relación con la exestrella de los Yankees de Nueva York no estaba bien. Sostuvo que fueron sus instintos los que la condujeron a realizar una introspección de cómo se sentía y ahí “las cosas empezaron a encajar”.

“Una vez que me di cuenta de eso, (sucedieron) cosas. Pasaron cosas que no esperas que sucedan. Una vez que llegas al punto en el que piensas, ‘esto no está bien para mí, o esto no se siente bien, o necesito hacer un ajuste aquí. Esto no se trata de nadie más que de mí’. Una vez que lo haces, las cosas empiezan a encajar. Creo que así es como debes procesar estos momentos”, detalló.

En otra entrevista, con Zane Lowe en Apple Music 1, la exesposa del Marc Anthony confesó que fue mientras filmaba la película “Shotgun Wedding” junto a Josh Duhamel, cuando se dio cuenta de que las cosas con “A-Rod” no estaban funcionando.

“Ahí (llegué) a un punto en mi vida en el que realmente me sentí bien estando sola”, puntualizó. Esto, a pesar de que el deportista la visitó en más de una ocasión en República Dominicana, donde se realizó el rodaje de la cinta y de haberse comprometido en 2019.

La intérprete aseguró que está pasando por “el mejor momento de mi vida”. “Estoy súper feliz. Sé que la gente siempre se pregunta, ‘¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?’ Esto es todo. Nunca he estado mejor”, declaró. Las fotos que compartió este sábado evidencian esa felicidad.