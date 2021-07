Jennifer López está pasando por “el mejor momento de mi vida”, según confesó recientemente en una entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1. “Estoy súper feliz. Sé que la gente siempre se pregunta, ‘¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?’ Esto es todo. Nunca he estado mejor”, declaró la cantante, quien se separó de su pareja, Alex Rodríguez, hace cerca de dos meses.

“Quiero tener a la gente que se preocupa por mí cerca, porque yo me preocupo mucho por ellos y también les necesito. Cuando llegas a ese punto, te ocurren cosas maravillosas y disfrutas de una felicidad que era desconocida”, agregó la diva del Bronx, aunque no hizo referencia directa a su renovado idilio con el actor Ben Affleck.

En la entrevista la artista habló de su más reciente colaboración musical con Rauw Alejandro con el disco “Cambia el paso”, que se estrenó este pasado 5 de julio y recordó el tiempo que vivió en República Dominicana mientras filmaba la película “Shotgun Wedding”.

“Estoy bien, amo mi vida ahora mismo. Amo lo que estoy haciendo. Amo donde estoy. Amo a la persona en la que estoy evolucionando y convirtiéndome continuamente. Y ese tipo de alegría, ese tipo de felicidad, ese tipo de amor, siempre me inspira, aunque creo que algunas personas se inspiran cuando tienen el corazón roto. ¿Sabes a qué me refiero? Escribir música, cuando tenían dolor”, agregó para luego resaltar que, para ella, es todo lo contrario. “Cuando me siento bien, realmente siento que hago mi mejor música”.

En la entrevista, la artista se emocionó al recordar cuando Rauw Alejandro la llamó para que participara en el disco. “Siempre me siento muy halagada y feliz cuando un artista que veo crecer, que creo que es un artista increíble y un talento realmente especial, me llama y me dice: ‘¿Podrías estar en este disco?’. Eso es es asombroso para mí”.