La pareja de actores Joaquin Phoenix y Rooney Mara se convirtieron recientemente en padres de un niño al que le pusieron de nombre River, igual que el hermano mayor del actor, quien murió de una sobredosis de drogas en 1993.

Según publicó BuzzFeed la noticia no fue revelada por los nuevos padres, quienes se caracterizan por ser muy reservados sobre su vida privada, sino por el director de películas ruso Viktor Kossakovsky. Durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Zurich para promocionar el documental “Gunda”, donde Phoenix participa como director ejecutivo, el cineasta indicó que el actor no podía estar allí promocionando la película porque “acababa de tener un bebé”.

Para sorpresa de la audiencia, el ruso también indicó que el nombre del bebé era River. Aunque no ha trascendido, le pusieron el nombre en honor al también actor que murió trágicamente en 1993 a las afueras de una discoteca en Los Ángeles a los 23 años. River ya era un reconocido actor gracias a su participación en películas como “Stand by Me” y “My Own Private Idaho”.

Phoenix y Mara, quienes son pareja desde 20016, coprotagonizaron las películas “Don’t Worry”, “He Won’t Get Far on Foot” y “Mary Magdalene”. Son destacados defensores de los derechos de los animales, y Phoenix dedica gran parte de sus discursos de aceptación de premios a abogar por un estilo de vida vegano. El actor ganó el año pasado fue seleccionado como mejor actor en los Premios Oscar por su participación en la película “Joker”.