¿Lo hace o no lo hace? Esa es la pregunta que le hace la atriz y comediante Joealis Filippetti a sus seguidores, al continuar coqueando con la idea de adentrarse en el mundo musical.

Lo que comenzó como un vacilón al demostrar su talento para cantar rap, la figura que forma parte del elenco del programa de televisión “Raymond y Sus Amigos”, de Telemundo, afirmó que le han preguntado que por qué no lo hace a modo profesional.

En un video que compartió en sus redes sociales, lo comenzó con un repaso de variados momentos en los que con micrófono en mano, ha cantado rap de la vieja escuela.

Este lo dirigió a todas esas personas que la han apoyado en cada rama de las artes y del entretenimiento, que “le ha dado la gana de incursionar”, como bailarina, actriz de teatro clásico, televisión y locutora de radio. Y es que “entre vacilón y vacilón”, cuenta que le han llamado para hacer una que otra colaboración musical.

PUBLICIDAD

“De pandemia pa’ acá he recibido un sinnúmero llamadas de panas que trabajan en la industria musical que me dicen, ‘loca, por qué no lo haces’. ¿En serio? Y me he puesto caqui, bien caqui”, destacó.

No obstante, Filippetti señaló que le pide la opinión a sus seguidores porque “los artistas tenemos que reconocer que trabajamos para ustedes, para nuestro público y para la audiciencia. Para mí es súper importante y vital saber si lo hago o no lo hago? ¿Le meto o no le meto?”

La actriz, quien desde pequeña se ha desarrollado en el campo de las artes, una de las colaboraciones que ha realizado fue en el 2020, cuando fue parte del sencillo “Bam Bam” del grupo Plenéalo junto a Los Rabanes.

“Fue un proceso donde me senté a escuchar a gente que sabe del área musical, reconozco estar algo nerviosa y es algo normal que los artistas que le ponen seriedad y compromiso sienten. La pasé muy bien y me di cuenta que, en efecto, puedo hacer esto”, declaró Filippetti en entrevista en aquel momento.