No es la primera vez que la actriz y comediante Joealis Filipetti demuestra su talento en la música tocando la güira en alguna actividad.

En esta ocasión, aprovechó la invitación que le hizo el merenguero Oscar Serrano, quien estaba entonando la canción “Como baila” junto a su orquesta en una actividad privada, para subir al escenario y tocar el instrumento musical de percusión mientras también bailaba “hasta abajo”.

La misma artista compartió el vídeo del momento en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “¡Esto pasó! Después de mi colaboración con La Misma y Alexandra Fuentes, las otras orquestas me suben a sus tarimas. Gracias por la diversión, papá. Bendición. Oscar Serrano, ¡te quiero! Nota: Este bembé fue antes del brote y los conciertos de Bad Bunny, etc. La primera y única fiesta de Navidad a la que pude ir. Me la gocé”.

La actriz, quien forma parte del elenco de “Raymond y sus amigos” que se transmite por Telemundo, ya había aparecido en un vídeo tocando hábilmente la güira, el cual fue publicado por Fuentes en sus redes sociales.