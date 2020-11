Una de las grandes sorpresas en el proceso eleccionario celebrado ayer en Puerto Rico es la ventaja del candidato independiente por Guánica, Edgardo Cruz al superar al incumbente Santos Seda Nazario y al contrincante popular, Ismael Rodríguez Ramos.

Según los votos contabilizados, hasta el momento, Cruz tiene 2,041 votos por nominación directa con el 95%. El candidato del Partido Popular Democrático (PPD) tiene 1,962 y Seda Nazario por el Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene1,953 .

Los residentes de Guánica no son los únicos que celebran el triunfo, ya que a las felicitaciones se sumaron figuras de la clase artística como las actrices Johanna Rosaly y su hija Alfonsina Molinari.

Rosaly compartió su felicitación al candidato independiente que previo a las elecciones generales intentó correr por el PNP y por el Proyecto Dignidad y ambos grupos políticos lo descalificaron. La actriz publicó hoy un tweet.

PUBLICIDAD

“Sí, eso ya es triunfo: el triunfo de un INDIVIDUO que enfrentó a DOS partidos a los que quiso representar inicialmente, que no se negó a sí mismo en su esencia homosexual, que quemó suela sin maquinaria política o religiosa dice mucho de él y del pueblo de Guánica. Enhorabuena”, escribió la actriz, quien es votante de San Juan y respaldó a los candidatos Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y a Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Molinari, por su parte, se unió a la felicitación en la misma red social.

“No conozco sus posturas y por ende no tengo opinión sobre el candidato. Pero me emociona que la gente esté cada vez más inclinada a votar por candidato y no por partido. Y este es el mejor ejemplo”, publicó la actriz.

Otra de las figuras que celebra el triunfo de Cruz es el activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano.