El locutor Jorge Pabón “El Molusco” atribuyó el abucheo masivo que recibió el lunes en el juego inaugural en su cancha de los Cangrejeros de Santurce contra los Capitanes de Arecibo en la temporada 2021 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) a la fanaticada de la Villa del Capitán Correa, ya que él se encontraba trabajando para el equipo santurcino.

La explicación de Pabón surgió ayer en su programa “Los Reyes de la Punta” de La Mega (106.9 FM), junto a los animadores Alí Warrington y Pamela Noa, quienes no perdieron un segundo para vacilarse la situación y cuestionarle si realmente es fanático de alguno de los equipos del BSN y sobre su lealtad e identificación deportiva.

El Molusco explicó el embarazoso momento en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en medio de la entrevista que le realizaba a Frabián Elí, manejador del exponente urbano Anuel AA, quien además es uno de los nuevos apoderados de los Capitanes de Arecibo. Anuel AA y Frabián entraron este año al equipo de los Capitanes como socios de la franquicia deportiva.

Según el locutor, -quien todavía no se ha identificado con algún equipo de baloncesto en particular, a pesar de vestirse el pasado lunes con una camisa de los Cangrejeros-, el abucheo se debió a la gran cantidad de fanáticos de Arecibo que suelen asistir a las canchas en respaldo de los Capitanes. Al utilizar una camisa de los Cangrejeros, el influencer se identificó con el equipo de Santurce.

“Fui a trabajar para mi canal de YouTube Molusco TV para hacerle entrevistas a los artistas que estaban allí. Mario VI es el animador de los Cangrejeros de Santurce y decide anunciar mi presencia en la cancha. Yo tengo puesta la camisa de los Cangrejeros de Santurce y todavía no me he definido de qué equipo soy. (Presentó el video del abucheo). El abucheo se escuchó duró”, mencionó el también productor de contenido web y actor.

Pabón le argumentó a Frabián que si le hubiese conseguido el “jersey” de los Capitanes se hubiese puesto las dos camisas, dejando entre ver que quizás podía minimizar el abucheo masivo en el Coliseo de Puerto Rico.

“Estaba trabajando con los Cangrejeros, pero voy a ir al próximo de los Capitanes porque tengo que hacer las paces con Arecibo. Voy para allá el 19 de julio y voy a hablar con los fanáticos de Arecibo que se controlen. Allí, tú (Frabián) llevaste como 10 guaguas para el Choli. Ayer (lunes) no habían cangrejeros todos eran los capitanes de Arecibo. Habían 500 guaguas públicas frente al Choli. Esa es la realidad”, detalló el locutor, ante las expresiones de Frabián quien dijo que el abucheo se escuchó en todo el coliseo.

/ El espectáculo introductorio de los Cangrejeros confirma que la nueva gerencia quiere enamorar de vuelta a los fanáticos del equipo y ganar nuevos seguidores. (Ramón “Tonito” Zayas)

Entre los presentes estuvieron el exapoderado del equipo Angelo Medina y el exjugador del conjunto Carlos Arroyo. (Ramón “Tonito” Zayas)

El juego es el primero de los Cangrejeros como local. En uniforme está su jugador estrella del presente y del pasado, José Juan Barea. (Ramón “Tonito” Zayas)

Bad Bunny, codueño del equipo y con gorra naranja, fue otro de los presentes en el partido. (Ramón “Tonito” Zayas)

Mike Towers, otro de los exponentes del momento, se disfrutó el partido. (Ramón “Tonito” Zayas)

Otra de las estrellas presentes lo fue Anuel AA, nuevo codueño de los Capitanes de Arecibo. (Ramón “Tonito” Zayas)

El himno nacional de Puerto Rico lo interpretaron Kany García y el cuatrista Christian Nieves. (Ramón “Tonito” Zayas)

Como regalo para los fanáticos, Carlos Arroyo y Angelo Medina posaron para fotos. (Ramón “Tonito” Zayas)

El DJ King Arthur se dejó sentir en cada espacio musical prepartido y en el halftime. (Ramón “Tonito” Zayas)

Su compañero de la cabina radial, Alí le comentó de manera directa.

“Bueno que te haya pasado porque tú eres de Carolina. Te vi con el jersey de Santurce y dije que hace este ca… si eres de Carolina. Usted va con su equipo, usted no va ir a monear con los Cangrejeros. Eres un vira’o”, indicó.

Pamela añadió que aunque no es seguidora del BSN nunca había visto que una persona asista a los juegos con una identificación que no sea la del equipo que respalden.

“Tengo mi análisis, le dije que como a él le gusta chavar y jorobar... la gente veló una güirita para desquitarse”, sostuvo Frabián sobre el incidente.

Lo cierto es que el propio locutor ha reconocido en ocasiones anteriores que es una persona polarizante y que cuenta con muchos “haters” que se lo expresan a diario en las redes sociales.

En el caso de los fanáticos del BSN hay que ver cómo han tomado el que figuras del entretenimiento acaparen la atención en las canchas deportivas. Bad Bunny entró este año como uno de los apoderados de los Cangrejeros de Santurce. Bad Bunny, Anuel AA, Myke Towers, Sech, Rauw Alejandro y Tito “El Bambino” asistieron al juego del lunes.

Le da un nuevo giro

Tal y como lo ha hecho en el pasado, El Molusco aprovechó el bochornoso momento para sacarle partido a la situación. Durante el programa radial creó la iniciativa de “El Abucheo Tour” para visitar las canchas del BSN.

“Voy a ir las canchas que tengan juegos del BSN para ver cuál fanaticada me abuchea más”, indicó Pabón, quien se comprometió a asistir el 19 de julio al juego de los Capitanes en el coliseo Manuel G. “Petaca” Iguina en Arecibo.

El locutor no perdió tiempo para vacilarse él mismo y anunciar sus proyectos en las redes sociales.