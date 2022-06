La corporación sin fines de lucro Run Like a Lola Inc. anunció la celebración de la octava edición del “Lola Challenge Weekend” del 9 al 11 de septiembre en los predios del Castillo San Felipe del Morro en San Juan. El evento deportivo reconocido internacionalmente, y que este año contará con Jorge Pabón “Molusco” como padrino, consiste en completar tres carreras distintas: 5K, 10K y un medio maratón (21K) en un mismo fin de semana.

En el 2021, tras una pausa ocasionada por el COVID-19, el “Lola Challenge Weekend” se realizó de manera exitosa y participaron 1,500 corredores. Es por lo que la producción del evento decidió aumentar a 2,500 participantes para esta 8va edición y parte de lo recaudado de la venta de espacios, será a beneficio del Centro Comprensivo de Cáncer.

“El año pasado fuimos cautelosos en la cantidad de corredores porque no sabíamos cómo iban a reaccionar al ser el primer evento, de este tipo, que se realizaba luego de la pausa obligatoria que nos trajo la pandemia. Luego de ver el respaldo, decidimos aumentar los espacios y de esta manera, la ayuda para el Centro Comprensivo de Cáncer, será mayor”, indicó Zenaida Gutiérrez, presidenta de la Junta de Directores de la organización.

Por su parte, Pabón añadió: “Todos han sido testigos de mi transformación personal y cómo poco a poco, he incluido el hacer deportes a mi nuevo estilo de vida. Llevo varios meses corriendo y no pude negarme cuando recibí la invitación de los organizadores para formar parte del evento y ayudar a tantos pacientes de cáncer que no tienen los recursos económicos para costear sus tratamientos”.

El “Lola Challenge Weekend” comenzó a celebrarse en la isla en el año 2014 y desde entonces se ha destacado por ser un exitoso foro para los aficionados de los ejercicios y estilo de vida saludable. Son miles los corredores que se dan cita anualmente en el evento que logra reunir atletas de otros países como: México, República Dominicana, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, entre otros.