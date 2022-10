El comediante puertorriqueño, Josué Torres, mejor conocido como “Josué Comedy”, acaba de firmar un acuerdo de “comanagement” con la firma The Hachar Group, compañía liderada por el abogado de entretenimiento, Pierre Hachar, quien también maneja a talentos como Alex Sensation, Justin Quiles y Jacob Forever.

El acuerdo surgió, según un comunicado de prensa, a raíz del auge que ha tenido el comediante en los últimos meses y la necesidad de una estructura que pueda sustentar el engranaje que incluye desde “shows” hasta una línea de productos con su propia marca.

Su alianza con The Hachar Group llega justo antes de lo que se espera será hasta ahora su gira con mayor número de fechas, y que además se extenderá a nuevos territorios.

“Estoy muy entusiasmado de trabajar con Josué, quien es un gran talento. Su comedia es refrescante y une a las familias de una manera positiva y divertida”, expresó Hachar en declaraciones escritas.

“Como artista siempre he reconocido que el talento solamente no es suficiente para lograr cosas grandes, necesitas personas con visión y habilidades especiales para ayudarte a alcanzar tu potencial más alto. Para mí es una gran bendición el poder contar con dos grandes conocedores del mundo del entretenimiento. El tener a Marlon Carrasquillo y al Lcdo. Pierre Hachar guiándome en esta nueva etapa de mi carrera me llena de gran emoción”, comentó Josué Comedy.

Esta semana, el actor y comediante estará realizando una gira de medios en Miami, y su gira está pautada para febrero del 2023.

En los últimos 3 años, Torres ha tenido decenas de “shows” “sold out”, en varias ciudades de la Florida así como en Connecticut, Texas, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Massachusetts y su natal Puerto Rico; con salas cuya capacidad oscila entre 400 y 1,500 asientos.