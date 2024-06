Juanma Restrepo, actor de “La reina del flow”, ahora canta y se inspira en Puerto Rico

San Juan - A lo largo de la historia, Puerto Rico se ha destacado como una “cuna de talentos”. Cantantes , bailarines , artistas plásticos , deportistas y reinas de belleza son solo algunas de las figuras que no dejan de sorprender y cautivar a la hora de representar su tierra natal.

El encanto de la isla, sin embargo, no es exclusivo para quienes la habitan. Su riqueza es tanta que, muchos visitantes, con tan solo pisar su suelo, han sentido una conexión instantánea con el terruño borincano. Esto le pasó al reconocido actor colombiano Juan Manuel Restrepo, mejor conocido como Juanma Restrepo .

Sobre los certámenes de belleza, el natural de Medellín, Colombia puntualizó que ha aprendido a respetar todas las profesiones, plataformas y disciplinas. “La belleza, sin embargo, es relativa. Reconozco la valentía y entereza de cada una de las chicas que decide participar en estos concursos. Su preparación, el proceso que viven en el camino y la búsqueda de cada día ser mejor sin dañar a las otras (candidatas) las convierte en ganadoras, aunque no se lleven la corona”, expuso.

Restrepo, quien decidió extender su estancia en Puerto Rico para escribir una canción, se declaró un “romántico empedernido”. Esto aclaró, no significa que no le guste el ritmo y el “sandungueo”.

Esta cita promocional supuso, además, la segunda visita del artista a Puerto Rico. El colombiano recordó que la primera vez que arribó a la isla fue para participar de un “meet and greet” como parte de la gira de “La reina del flow”.

“Solo vine para el encuentro con el público. Esta vez he podido hacer más cosas: fui a un restaurante a comer mofongo, muy delicioso, también he podido hacer caminatas en la playa para meditar. Puerto Rico es muy hermoso y tiene una vibra especial que no se puede desaprovechar”, manifestó.