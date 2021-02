El actor y empresario Julián Gil desea lo mejor para su hijo Matías, aunque eso implique que el pequeño, fruto de su relación con su expareja Marjorie de Sousa, no le diga a él “papá”.

En entrevista con varios medios de comunicación, el actor argentino habló sobre lo que es realmente importante: Matías, y pensando en su bienestar, el actor reconoció que no hay problema que el pequeño le llama “papá” a la nueva pareja de Marjorie, pues es sano que crezca con una figura materna y paterna.

Gil recordó que fue la propia Marjorie quien le negó la posibilidad de ser él la figura paterna del niño, pues lo “borró del mapa”.

“¿Qué es lo más importante para el niño? Que tenga la figura paterna y materna; todos estamos conscientes y sabemos que la figura paterna que soy yo, no puede estar, no está porque me borraron del mapa, borraron a papá, eso lo saben ustedes, la mamá de Matías decidió borrar a papá”, expresó.

Julián no está de acuerdo con que a su hijo se le niegue una figura paterna, aunque esa figura no sea él, y comentó que otro hombre, que sostenga una relación linda con Marjorie puede ser esa figura para su hijo.

“Si yo, Julián Gil no puedo, por los motivos que ya ustedes saben, no puedo estar presente en la vida del niño, por qué le vamos a privar al niño que tenga una figura paterna ¿no?. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que sea José, Pedro, Diego, Vicente, el que sea, que esté en la vida de Marjorie, que tenga una relación linda, que tenga una relación hermosa, y que el niño le diga papá, porque no me lo va a poder decir a mí”.

Seguidores del protagonista de melodramas como “Sortilegio” o de cintas como “Jesús de Nazaret”, le mostraron apoyo y admiración por ese gesto hacia su hijo, más allá de la larga lucha legal que mantuvo por años con Marjorie, la cual dejó por la paz hace unos meses luego de que Sosa ganara la patria potestad de Matías.

Hace unos días, Matías cumplió cuatro años, y Gil lo celebró con una fotografía en la que aparece cargándolo cuando era un recién nacido.