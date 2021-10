En medio del rodaje de la película “Cerdo” en Miami, que protagoniza Julián Gil, el actor y la exvedette Lyn May hicieron un alto para posar de forma coqueta y sexy para las redes sociales.

A la exvedette mexicana se le cumplió el sueño de trabajar con Gil, ya que según dijo en una entrevista para el programa “El Gordo y La Flaca” de Univision está feliz con su participación en la película escrita y dirigida por Juan Carlos Daboin (Daboinc).

“Hasta que se me dio y se me va a dar porque vamos a hacer una escena donde me lo cachondeo todo”, sostuvo la exvedette quien añadió que ella ha participado en más de 100 películas en México, por lo que la pantalla grande no le es ajena.

El actor, por su parte, destacó la jovialidad de Lyn May y su flexibilidad para realizar sus “splits” previo a la grabación de las escenas que realizaron juntos. En una de las escenas, le corresponde a la artista bañar a Gil.

Las fotos que publicaron en sus respectivas cuentas de redes sociales muestran la camaradería y confianza que se tienen ambos y la alegría que les provoca trabajar juntos.

En la historia, Gil interpreta el personaje de “Serrano” un policía del sur de Florida con una pésima carrera policial.

El policía siente que lo único que le falta en su vida es demostrar que puede ser la mitad del oficial de policía que era su padre. Por razones del destino, termina siendo un experimento de un carnicero que le hace una cirugía.

Al personaje le realizan un trasplante quirúrgico del corazón de un cerdo al de un cuerpo humano con la intención de resucitarlo. El experimento después de un par de intentos fallidos resulta exitoso, dando vida al policía “Serrano” en medio de un registro policial.

El personaje de Lyn May es una mujer que vende biopolímeros de manera ilegal. En agosto, la exvedette sorprendió al anunciar que, a sus 68 años de edad, estaba embarazada. Luego aclaró que lo inventó para “reírse de algo”.

La producción cinematográfica de Casapro comenzó a rodarse el jueves, 11 de octubre en Miami y el sur de la Florida.

En el largometraje “Cerdo”, el histrión comparte créditos con Sofía Castro, José María Torre Adam Budrón, Reinaldo Zavarce Peche, Samantha Toretto.