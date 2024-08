¿Juntos Ben Affleck y Kick Kennedy?

Según informó una fuente a Page Six, Affleck y Kennedy están “pasando tiempo juntos” desde finales de la primavera en las calles de Los Ángeles, aunque no se había confirmado qué tipo de relación estaban teniendo.

¿Quién es Kick Kennedy?

Ha actuado en las series “Curb Your Enthusiasm” y “Gossip Girl” y en la película “Fear and Loathing in Aspen” en 2021.