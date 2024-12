Justicia argentina procesa a cinco personas por muerte de Liam Payne y dicta prisión a dos de ellas

La orden de detención recae sobre Braian Paiz y Ezequiel Pereyra, según la orden dispuesta por la jueza Laura Bruniar, la cual citó a los imputados para que se presenten ante el juzgado del cual es titular, dijo el lunes a The Associated Press un funcionario judicial conocedor de la investigación que no se quiso identificar porque no está autorizado a hablar públicamente del caso.