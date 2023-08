Kendall Jenner ha sido una figura pública desde que tiene memoria. Ha crecido rodeada de cámaras y de fama junto a sus hermanas y su familia, y aunque ha logrado mantenerse relativamente alejada de controversias, y cada uno de sus movimientos es cuidadosamente vigilado por millones de personas.

Recientemente, la supermodelo ha sido relacionada sentimentalmente con el exponente urbano Bad Bunny. Por meses, seguidores y fanáticos de ambos artistas han estado atentos a cualquier señal, aunque sea mínima, que confirme lo que muchos han sospechado por meses.

Ambos han sido capturados en fotos y videos compartiendo en clubes y restaurantes. Recientemente, de hecho, varias personas aseguraron haberlos visto juntos en el popular restaurante de sushi Yoko en la Calle Loíza de Santurce. La pareja también fue grabada compartiendo muy de cerca en un concierto del rapero Drake. En los videos se puede ver ambos conversando muy de cerca y abrazados en varias ocasiones.

PUBLICIDAD

En una entrevista reciente con la revista Harper’s Bazaar, Jenner habló sobre el amor y sus sentimientos, diciendo que lucha siempre por sus relaciones y que ama con fuerzas.

“Amo con todo mi corazón y sin disculpas. No me gustan las despedidas y lucharé para no tener que decir adiós”, sostuvo.

La modelo también expresó que no todo el mundo está dispuesto a expresar su nivel de compromiso.

“Siempre lucharé por mis relaciones. He sido así desde pequeña, aunque era tímida y, a veces, muy cerrada. Nunca me doy por vencida en nada. Algunas personas no están dispuestas a encontrarme en ese nivel. Pero eso está bien. Prefiero hacer eso que cerrarme a la posibilidad de algo sin darle una oportunidad real”, dijo en la entrevista.

Jenner fue seleccionada por la revista como una de las 14 personas más influyentes de 2023.