A la actriz Kiara Liz Ortega no se le despinta la sonrisa que lleva en su rostro. No es para menos, pues a un año de haberse establecido en México, son diversas las oportunidades que le han surgido en el campo de la actuación. El modo de organizarse y la disciplina aprendida cuando en 2018 fue Miss Universe Puerto Rico es la que emplea en esta otra etapa de su vida, que la está llenando de gran satisfacción.

La también exreina de belleza ya se dispone a grabar próximamente lo que sería la cuarta temporada del programa “¿Quién es la máscara?” de Univision, un proyecto que se le presentó en plena pandemia en el que funge como una de las presentadoras “backstage”. Desde entonces, las oportunidades no han parado para la joven puertorriqueña, quien debutó en su primer papel protagónico en la película “Millonarios en amor”, en noviembre pasado, a través de la plataforma de “streaming” Pantaya.

Luego de graduarse el pasado mes de diciembre del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa en México y de pasar Navidades en su tierra, la ganadora de la competencia televisiva “Mira quién baila” de Univision en el 2020 regresó a México, donde logró un papel en una de las series que va a salir en la nueva plataforma de cine y televisión en español, de Univision y Televisa, llamada VIX.

Se trata de la primera serie original de esta plataforma, “La mujer del diablo”, que estrenará en verano próximo, por lo que se siente muy entusiasmada.

“Tengo un papel secundario, de una puertorriqueña. Es muy interesante porque nunca me había tocado interpretar a una puertorriqueña, siempre ha sido de latina o de donde no se sepa de dónde soy y tengo que jugar un poquito más con el acento. Pero, en este caso, al tratarse de una boricua estoy en todo mi esplendor. Me como todas las ‘eses’ que yo quiera, cambio las ‘erre’ por las ‘ele’ y no hay director que me diga nada”, ríe Ortega, quien debutó en Hollywood con la película estadounidense “Panamá”, uniéndose a las estrellas Cole Hauser y Mel Gibson.

Por mejor y cómoda que se sienta en el rol de “Rosita”, asegura que cada personaje trae consigo un reto, pues está en ella discernir cuánto le presta de sí misma a cada personaje.

“Es mi primer proyecto aquí en México, le tengo mucha esperanza y fe. Estaba loca de trabajar por acá y también es un mercado nuevo. He trabajado en los Estados Unidos y he trabajado en Puerto Rico, pero aquí en México me voy acoplando todavía a la dinámica de trabajar acá en una serie como tal. Es muy diferente y chévere”, señaló al destacar que en el país azteca se siente como en su segunda casa, donde se acostumbró a su clima, a comer picante y al cariño de su gente.

Aunque no pudo revelar de qué serie se trata, Kiara Liz adelantó que en verano viajará a Los Ángeles, donde fue parte de una séptima temporada que estrenará próximamente a través de Amazon Prime Video.

“Todavía no tenemos fecha de lanzamiento, pero es una serie que ya lleva corriendo mucho tiempo. Ya han sacado seis temporadas y se ha ganado muchos Emmys. Me uní al ‘cast’ ahora en esta séptima temporada que ya grabé. Lo que sí te puedo adelantar es que mitad de este ‘season’ se grabó en Puerto Rico y la otra mitad en Los Ángeles. Hay talento de Puerto Rico que grabó en la isla”, anticipó.

Mientras reconoce que en el campo de la actuación no siempre hay taller, abrirse paso en el mundo del empresarial asegura que le sienta muy bien, pues trabajar es un llamado que, además de estudiar, ha tenido bien presente, como cuando trabajaba desde los 11 años ayudando a su abuela a atender un carrito de venta de hot dogs, según recuerda. Esta le atribuyó a la pandemia el tener la visión de ir diversificándose.

“Yo siempre estaba acostumbrada desde chiquita a trabajar. Aprendí lo que es el valor del dinero, no darle valor al dinero, trabajar por algo y ganarlo, no que se me pusiera la mano. Eso hizo de mí una persona trabajadora. Me encantaría poder dedicarme 100 por ciento a la actuación, pero esta carrera es muy incierta. Hay veces que hay proyectos y hay veces que no, por lo que uno tiene que aprender a que hay otros caminos por recorrer o que cosas emprender para poder seguir generando y trabajando”, contó.

Es por eso que la también empresaria tiene planes para este año lanzar su tercera colección de su línea de joyería Kiara Liz, así como la integración de una línea de ropa a su marca. “Estoy muy emocionada con esta línea de ropa porque nos vamos a nivel internacional. Estamos trabajando en eso e iré a Puerto Rico a hacer fotos, la campaña y ultimar detalles”, dijo.

Aún con lo sacrificada que pudiera ser la carrera de la actuación, Kiara Liz enfatiza que está fluyendo sin postergar sus sueños y metas personales a causa de su carrera, que en muchos casos requiere de mudarse de lugares.

“En algún momento a lo mejor sí lo hice, pero en realidad ahora mismo no. Estoy fluyendo y si de repente llega algo a mi vida muy bonito, claro que lo voy a abrazar y a recibir con todo el amor del mundo. Tengo muy claro que ahora que no tengo una relación, no tengo hijos ni familia, pues es el momento de vivir esta inestabilidad de la carrera, de estar viajando de aquí para allá todo el tiempo. Le estoy dando al 100 por ciento y estoy disponible para todos los proyectos, pero ya en mente que a lo mejor de aquí a cuatro o cinco años, me gustaría estar un poquito más estable y empezar entonces a perseguir también esos sueños personales”, confesó mientras aprovechó para levantar su voz nuevamente en favor de la permanencia y la otorgación de fondos para las escuelas especializadas en las artes y la música en la isla.