Tras una serie de tuits alarmantes por parte de su esposo Kanye West, la empresaria e influencer estadounidense Kim Kardashian decidió expresarse sobre el tema y pido “compasión” para ella y su esposo para enfrentar públicamente el diagnóstico de trastorno bipolar del rapero.

Todo comenzó el lunes por la noche cuando West tuiteó las acusaciones de que Kardashian y su madre -Kris Jenner- habían tratado de “encerrarlo”, y el martes por la noche afirmó que había estado considerando divorciarse de su esposa. Según la revista People, una fuente dijo que los tweets con una recaída en el trastorno bipolar del rapero.

“Aquellos que entienden las enfermedades mentales o incluso el comportamiento compulsivo saben que la familia es impotente a menos que el miembro sea menor”, dijo. “Las personas que no son conscientes o están muy alejadas de esta experiencia pueden juzgar y no entender que la persona misma debe involucrarse en el proceso de obtener ayuda sin importar cuánto lo intenten sus familiares y amigos”, comenzó diciendo la socialité.

La influencer recurrió a su "story" de Instagram para expresarse sobre la situación de sus esposo. (Instagram)

“Entiendo que Kanye está sujeto a críticas porque es una figura pública y sus acciones en el momento pueden causar fuertes opiniones y emociones”, continuó. “Es una persona brillante, pero complicada que además de ser un artista y un hombre negro, experimentó la dolorosa pérdida de su madre y tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumenta su trastorno bipolar. Aquellos que están cerca de Kanye conocen su corazón y entienden que sus palabras a veces no se alinean con sus intenciones “, sostuvo en la historia publicada hace una hora.

“Vivir con el desorden bipolar no disminuye ni invalida sus sueños y sus ideas creativas, sin importar cuán grandes o imposibles de conseguir puedan ser para algunos. Como todos hemos presenciado, muchos de sus sueños han llegado a hacerse realidad”, escribió. “Nosotros, como sociedad, hablamos de ser solidarios en el tema de la salud mental, sin embargo, también deberíamos serlo con las personas que viven con él en los momentos en que más lo necesitan. Les pido amablemente a los medios y al público la compasión y la empatía que se necesitan para que podamos superar esto. Gracias a quienes han expresado su preocupación por el bienestar de Kanye “, concluyó.

Por otro lado, West comentó en uno de sus polémicos tuits que “todo el mundo sabe que la película ‘Get Out’ está basada en mi vida”. Dicha película de suspenso trata sobre un hombre negro que conoce por primera vez a los padres de su novia blanca y descubre acciones espeluznantes que la familia hace a los invitados en un esfuerzo por extender sus vidas, incluido la extracción de órganos y los trasplantes de cerebro.

De la misma forma, en otros tuits el músico afroamericano, también hizo un llamado directo a su esposa y su suegra para que lo contactaran en su rancho en Wyoming, donde vivía, y agregó que no quería que su suegra estuviera cerca de sus cuatro hijos. “Kriss no juegues conmigo. Tú y calmye (en referencia a Corey Gamble, novio de Jenner) no están permitidos a estar alrededor de mis hijos. Ustedes trataron de encerrarme”, dijo el rapero.