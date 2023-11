Después de algunos sustos y contratiempos, Kourtney Kardashian y Travis Barker se convirtieron nuevamente en padres. En las últimas horas, la pareja le dio la bienvenida al primer hijo que tienen en común: un varón.

Si bien todavía no hicieron ellos el anuncio en sus redes, una fuente cercana a la familia le confirmó la noticia a la revista People luego de que un grupo de paparazzi fotografiara al flamante padre ingresando al hospital Cedars-Sinai Medical Center, de Los Ángeles, a donde también se vio a Kyle Jenner, la hermana menor de la influencer.

El nombre completo del bebé es Rocky Thirteen Barker, según TMZ, un nombre que Barker mencionó por primera vez en un episodio de julio del podcast “GOAT Talks de Complex”.

La fundadora de Lemme, de 44 años, y el baterista de Blink-182, de 47, se casaron en mayo de 2022. Ella es madre de Mason Dash, de 13 años, Penelope Scotland, de 11, y Reign Aston, de 8, fruto de su relación con Scott Disick. Travis Barker tiene a Landon, de 20 años, y Alabama, de 17, fruto de la relación con su expareja, Shanna Moakler. El músico también está muy presente en la vida de Aitana De La Hoya, de 24 años, hija de su ex y el boxeador Oscar de la Hoya.

La última publicación de Kardashian embarazada fue hace pocos días, cuando compartió fotos las celebraciones de Halloween, para las que la pareja se disfrazó de los personajes de Beetlejuice, con ella como Lydia Deetz y Barker como el propio personaje central de la película.

Unas semanas antes de darle la bienvenida al bebé, Kardashian reveló que tuvo una “emergencia médica” que la obligó a someterse a una cirugía fetal de urgencia. A través de un posteo de Instagram, en donde se veía una foto de su mano entrelazada a la de su marido, la estrella que se hizo famosa por el “reality show” de su familia abrió su corazón sobre la aterradora experiencia que vivió.

“Estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé”, comenzó relatando. “Estoy eternamente agradecida a mi marido, que vino corriendo a mi lado mientras estaba de gira, para estar conmigo en el hospital y cuidarme. Él es mi roca. Y a mi madre, gracias por sostener mi mano durante todo esto”, continuó.

“Siendo alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de precipitarme a una cirugía fetal de urgencia. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda entender esa sensación de miedo”, compartió. “Ahora entiendo y respeto mucho más a las madres que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi hijo en la panza y a salvo fue una auténtica bendición”, culminó.

La pareja confirmó que esperaban un hijo juntos con un emotivo video en donde se la veía a ella, vestida de negro, mientras sonreía y saltaba durante un show de Blink 182 en Los Ángeles sosteniendo un cartel con grandes letras negras que decía: “¡Travis estoy embarazada!”.

Poco tiempo después, antes de celebrar un extravagante “baby shower” con temática de Disney, donde destacaron los disfraces, la comida decorada, los globos, pretzels, bebidas calientes como café, así como gorritos con las orejas de Mickey Mouse, anunciaron que el bebé era un niño. “Ya sé su nombre”, escribió el rockero en Instagram, algunas semanas atrás, y contó que le “gustaba Rocky 13″ como opción, aunque no confirmaron si ese es el verdadero nombre del bebé.

Fiel a su estilo, se espera que la socialité estadounidense y el baterista de Blink-182, quienes se casaron en una mágica boda en Italia organizada por sus amigos, los empresarios Domenico Dolce y Stefano Gabbana, anuncien pronto el nacimiento a través de sus redes sociales, y compartan con el mundo el nombre elegido para su heredero.