Familia!!!! YA ESTÁ, separa la fecha!!! 💙 Me hace mucha ilusión compartir esto con ustedes ya que es algo que me apasiona mucho y que llevo trabajando hace un tiempo. Tengo muchas ganas de compartir con ustedes de una manera más cercana. ✨Identificaremos lo que es el Ego vs lo que es Amor. ✨Hablaremos de los pensamientos limitantes que no nos permiten avanzar… de donde vienen y como superarlos. ✨Compartiré técnicas sobre manifestación. ✨Dinámicas para visualización. ✨Desapego. ✨Espacio para aclarar dudas y preguntas sobre el curso. Durante los primeros días estaré ofreciendo un código de descuento *secreto* que sólo estará disponible para quienes sigan la página @missempowered y lo pidan a través de mensaje directo. El enlace está en ambas páginas + stories! Ya quiero que llegue este día. ¡Las amo! Danna