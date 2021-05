“Estamos tranquilos, ya ella hizo su trabajo”. Con esta frase el padre de Estefanía Soto Torres, Ariel Soto, se expresó a solo horas de que su hija compita en la noche final del certamen Miss Universe.

El evento, que se transmitirá por Wapa Tv a las 8:00 p.m., en directo desde el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, en Florida, reunirá a 74 jóvenes de diversas partes del mundo que se disputarán la 69 corona de este reconocido certamen de belleza.

Ariel Soto dijo que esta noche 15 personas de la familia Soto Torres estarán en el recinto donde se celebrará el concurso para agitar las banderas de Puerto Rico y gritar por la nuestra. “Por acá estamos mi esposa, Lucy, mis hermanos, cuñados, sobrinos. Somos 15 en total entre allegados y amigos”, destacó, toda vez que indicó que también se encuentra con ellos Nilsa Centeno, “Nana”, quien cuidó de Estefanía cuando era niña y con quien la beldad mantiene una relación muy especial.

El padre de la joven. Ariel Soto (extrema derecha), expresó que la joven se encuentra en calma a solo minutos de su participación en el concurso.

El padre de Miss Universe Puerto Rico destacó que los únicos que no pudieron estar en el concurso son el único hermano de Estefanía, Christian, de 32 años, quien no pudo viajar por razones de trabajo. Tampoco lo logró el novio de la joven, el holandés Diederik Koenders, quien debido a la pandemia de COVID-19, no pudo salir de su país.

Ariel Soto expresó que habló con Estefanía y que se encuentra tranquila y en calma a solo horas de comenzar el evento. Destacó que ya su trabajo está hecho y que se ha ganado el cariño del pueblo de Puerto Rico. “Nosotros estamos confiados en que ella va a ganar, pero si no, ella tiene su preparación y seguirá adelante”, compartió el orgulloso padre.

Sostuvo que esta semana han sentido el respaldo, no solo de los puertorriqueños, sino también de personas de diversas personas del mundo que respaldan a Estefanía Soto. “La gente se nos acerca, nos felicita y cuando saben que somos los papás se emocionan mucho”, compartió.