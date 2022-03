La nueva Miss World 2021, Karolina Bielawska siente que ganar el concurso internacional, le permitirá tener un alcance mayor para continuar con la misión de ayudar a los refugiados de Ucrania que están llegando a Polonia para salvar sus vidas en medio la invasión de Rusia en suelo ucraniano.

La reina de Polonia, y ahora del mundo, aseguró que su país se ha convertido en el “espejo” de la humanidad al darle la bienvenida a los ucranianos y salvaguardar a todas las personas sin hogar en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Visibilizar la misión humanitaria que realiza su país en la actualidad con los refugiados y como voluntaria de su proyecto de belleza con propósito, “Zupa Na Pietrynie” que ayuda a personas sin hogar, es una de sus primeras prioridades como reina.

La reina es voluntaria de una organización sin fines de lucro que alimenta y cuida la salud de las personas sin hogar en su país natal y desde que inició el conflicto se dedicó a los refugiados ucranianos. Su gran deseo es promover un mensaje de paz, con la esperanza de proclamar que culminó la guerra.

“En realidad, los ojos de todo el mundo están puestos en Polonia en este momento y creo que estamos haciendo un trabajo extremadamente bueno en algunos puntos de los refugiados de guerra de Ucrania y Rusia. Este es el mayor desafío y sé que cómo país haremos todo lo mejor posible. Estoy muy orgullosa de mi nación porque realmente unidos como pueblo estamos trabajando por encima de las cosas que nos dividen como la política o todas las cosas que nos dividen como persona. Difundir este mensaje a través de Miss World es demostrar que todos podemos superar obstáculos”, sostuvo la nueva soberana mundial, quien todavía expresó estar incrédula con su triunfo.

La reina quien es estudiante de maestría en Administración se mostró hoy muy simpática y tranquila en su encuentro con la prensa local, a horas de coronarse como Miss World 2021 en el certamen internacional que se realizó anoche en el Coca-Cola Music Hall en El Distrito T-Mobile. Fue la primera vez que el concurso se realizó en la isla y la proyección del mismo no fue la esperada, ya que primero enfrentó una posposición por un brote de COVID-19 y luego se sumó la controversia de una demanda por parte de la empresa Puerto Rico With a Purpose L3C a Miss Mundo 2016 y presidenta de la organización Reignite Puerto Rico Inc., Stephanie Del Valle. La exreina contrademandó a Puerto Rico With a Purpose y requirió una cantidad mayor a $31 millones por daños morales.

Para la actual soberana mundial nada podría opacar la alegría que siente de demostrar que “la grandeza es medida por el coraje y el corazón” y que cada niña y joven que escuche su mensaje como portavoz de Miss World sepa que “para luchar por los sueños hay que seguir siendo resilientes y perseverantes”.

“No quiero que me vean como un modelo a seguir, sino que me vean como una mujer que puede ayudar a otras y que debemos apoyarnos mutuamente para lograr cada uno de nuestros sueños. Todos los seres humanos somos valiosos. Quiero que sepan que todo se puede conquistar”, sostuvo la reina de belleza en un aparte con este medio.

Bielawska espera cumplir con cada uno de los compromisos de la Organización de Miss World durante su año de reinado. No sabe todavía que país será el primero en visitar, pero su gran anhelo es “tener un año de impacto en el que pueda llevar un mensaje positivo al mundo”.

“Este reinado lo llevaré por el resto de mi vida porque creo que estamos aquí con un propósito. No solo para un viaje, no para el puesto de trabajo… estamos para servir”, afirmó la joven cuyos pasatiempos son nadar y bucear, jugar tenis y bádminton.

Miss Mundo podría volver a Puerto Rico

La presidenta y CEO de la Organización Miss World, Julia Morley, por su parte, se mostró satisfecha con la final del certamen celebrada anoche en el Coca-Cola Music Hall, a pesar de las dificultades que tuvo la producción, desde errores en la transmisión televisiva y múltiples abucheos por parte del público.

“Todos estamos sonriendo. Ustedes sonreirán cuando vean el resultado en el turismo... Si ves las filmaciones y las hermosas escenas de Puerto Rico, se ve el fantástico turismo que tienen. Sé que ese es mi trabajo y por eso muchos países esperan que volvamos a celebrar el concurso en ellos, como China. Podemos volver y nosotros haremos nuestro trabajo que es comunicarle a la gente que el mejor secreto del mundo es que tienes

simplemente una isla increíble y estamos orgullosos de promover su turismo, su gastronomía, su sabor, su música… Estoy muy feliz de haber estado en Puerto Rico y espero que nos inviten de vuelta”, sostuvo Morley, dejando la puerta abierta para regresar a Puerto Rico con el concurso internacional.

La presidenta de Miss World tuvo palabras de agradecimiento para la Miss Mundo 1975, Wilnelia Merced Forsyth y su familia por su compromiso con la organización del certamen a través de décadas y añadió que más de 100 naciones disfrutaron de la proyección de Puerto Rico en el mundo.

No obstante, reconoció que el mayor tropiezo del concurso fue el brote de COVID-19 que provocó la cancelación del certamen el año pasado. Hasta ella se contagió con el virus.

A la conferencia de prensa asistieron Brock Pierce y Crystal Rose quienes fueron los encargados de la organización de la final del concurso. Pierce, el criptomillonario estadounidense, involucrado en el escándalo de la demanda de Puerto Rico With A Purpose (PRWAP) a Reignite Inc. fue abucheado en dos ocasiones por el público que se dio cita al concurso.

Pierce aseguró que continuará trabajando con la organización y que no tendría problemas en volver a invertir en el certamen.