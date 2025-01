La petición de Clovis Nienow tras el anuncio de su ruptura amorosa con Aleska Génesis

“No ha sido fácil”, reconoció el copresentador del programa mañanero “Hoy día” . “No he salido a decir nada y quería compartirlo aquí porque yo creo que es la gente que me quiere y me apoya”, añadió.

La petición de Clovis

“Lo único que sí les quiero pedir mucho a toda la gente que me quiere, que me apoya y que nos apoyó en la relación (es) mucho respeto, mucho amor, mucha empatía porque yo me he metido a ver los comentarios y yo no sé qué les pasa por la cabeza a toda esa gente malintencionada que (dice que) me utilizó, que se aprovechó de mí”, señaló. “Si ustedes realmente se dieran la oportunidad de conocerla sería todo diferente porque ella es una gran mujer”, subrayó.