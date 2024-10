Clovis Nienow es el nuevo presentador de “Hoy Día” de Telemundo

“Me emociona contarles esta gran noticia, me sumo a la familia de @hoydia ya oficial!! Estoy súper contento y feliz con esta oportunidad que me da la vida. Gracias a la gente que confió en mí. Gracias a Dios. Gracias a mi familia y a las personas que me quieren y me dan esa fuerza cada día. Gracias a todas esas personas que me apoyan y me quieren, eternamente agradecido #TeamClovis Les prometo muchas alegrías y diversión🕺🏼🙌🏻@telemundo@telemundoentretenimiento”, compartió el novio de la exhabitante del reality, Aleska Génesis, en una publicación en sus redes sociales.